¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡ÛµÈÌî¼·Êõ¼Â¡¡µû¤Ç¥°¥é¥Þ¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò±£¤¹»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÅöÃÏÀìÂ°¡¦µÜºêµ¼Ô¤¬¸ø³«¡ª
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡ÖÂè£±£¹²óÆüËÜ¥È¡¼¥¿¡¼¾Þ¡×¤¬£µÆü¤Ë³«Ëë¡£ÅöÃÏÀìÂ°¡¦µÜºê·ÐÆÄµ¼Ô¤Î¥³¥é¥à¡Ö¤Ä¤Í¤Á¤ã¤ó¤ÎÀõ¼ààÄúá¾§¡×¡½¡½¡£º£²ó¤Ï°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µÈÌî¼·Êõ¼Â¤ÎÁÇ´é¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¤Ä¤Í¤Á¤ã¤ó¤ÎÀõ¼ààÄúá¾§¡Ûº£²ó¤Ï¡Ö¤·¤Û¤ß¤ó¡×¤³¤ÈµÈÌî¼·Êõ¼Â¤µ¤ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¢ö¡¡¤·¤Û¤ß¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¼«Ëý¤Î¥°¥é¥Þ¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òµû¤Ç±£¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿²á·ã¤ÊÏ©Àþ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤òÉð´ï¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¡£
¡¡»£±Æ»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëµû¤Ï¼«¤é¤ÎÄà²Ì¤Ç»£±Æ¾ì½ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼«Âð¤Î¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤é¤·¤¯¤½¤ÎÆü¤ÎÄà²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤âÍÍ¡¹¤Ç»£±Æ¸å¤Ï¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Äà¶ñÅ¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â¤ª»Å»ö¤È¤·¤Æ¤³¤Ê¤·£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÏÂçÊª¤òÄà¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â·ÇºÜ¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤·¤Û¤ß¤óÎ®¤ÎÎáÏÂÈÇ¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï¡×¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯ÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÇÛ¿®¤Î±é¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¶ÍÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë³Æ¾ì¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÇä¤ì¤Ã»Ò¤µ¤ó¡£¼Â¤Ï¤·¤Û¤ß¤ó¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½é¿´¼Ô¤À¤Ã¤¿º¢¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Á¥±¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¸â¤ÇÍ½ÁÛ²ñ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅ¸¼¨¤Î¸«Êý¤È¤«¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ»ä¤Ê¤ê¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï²û¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÍ½ÁÛ²ñ¸å¤ËÇÛ¿®¤Ç²ñ¤¦¤È¤·¤Û¤ß¤ó¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¸ì¤ë¸ýÄ´¤¬Âç·ãÊÑ¡ª¡¡¤Þ¤ºÅ¸¼¨µ¤ÇÛ¤«¤éÆþ¤ê¥ì¡¼¥¹ËÜÈÖ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥ÈÂâ·Á¤«¤éÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÅ¸³«Í½ÁÛ¤ò·«¤ê½Ð¤·¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÈäÏª¤È°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤¬´°àú¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤êÊÙ¶¯¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡Á¤È´¶¿´¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅØÎÏ²È¤Î¤·¤Û¤ß¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£¶·î£±£¸Æü¤Ë¤´·ëº§¡õ¤´²ûÇ¥¤Î¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¢ö¡¡¤ª¤Ê¤«¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¥¹¥¯¥¹¥¯¤È½çÄ´¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÊì»Ò¤È¤â·ò¹¯¤Ë¤´½Ð»º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¤Û¤ß¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª