『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』MONSTERS CHRONICLEに「ブラック・デーモンズ・ドラゴン」が登場
メガハウスは、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より「MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ ブラック・デーモンズ・ドラゴン」(8,580円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月5日13時より予約受け付けが開始となり、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ ブラック・デーモンズ・ドラゴン」(8,580円)
「MONSTERS CHRONICLE」シリーズに『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より「ブラック・デーモンズ・ドラゴン」が参戦。最強の悪魔竜をその手に！
予約受付中の「E・HERO フレイム・ウィングマン」、「古代の機械巨人」、「ユベル」も集めて“立体図鑑”として楽しんでみたい。
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
