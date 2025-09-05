ベッタリと甘えたい気持ちもあるけど、恥ずかしくて目いっぱい甘えることができない…。そんな葛藤と戦っているように見える猫ちゃんの姿が、SNSで大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2.8万再生を突破し「チラッと振り向く所好き(笑)」「背中向けてるのは信用してる証拠です」といった声が集まっています。

【動画：背中を向けて座る猫→『しっぽ』に触れていた腕をわざと離してみたら…ときめきが止まらない『尊い反応』】

一緒にベッドで休憩中

TikTokアカウント「nyatsuko」に登場したのは、投稿主さんの実家で暮らしている猫の「レイ」ちゃん。投稿主さんいわく、とっても甘えん坊でわがままな女の子です。

ある日、投稿主さんがくつろいでいると、横にやってきたレイちゃん。投稿主さんに背中を向けて座っていたそうですが、安心しきっているのが伝わってきてなんだかほっこりします。

レイちゃんと投稿主さんの絶妙な距離感

そんなふうに背中を向けて座っているレイちゃんですが、実はしっぽだけ投稿主さんの腕に当たるように座っていたそう。いっぱい甘えたいけど、上手く甘えられないからしっぽだけ当てる。そんな感情がにじみ出ていて、思わず抱きしめたくなってしまいます…！

投稿主さんは、ちょこんと当ててくるしっぽから手を離してみることに。すると、しっぽをふりふりさせて手を探し出し、また手にピッと当ててきたのだとか。その後も手を離すごとに何度も手に当ててきたそうで、そんなレイちゃんに投稿主さんも癒やされたそうです。

ツンデレなレイちゃんにメロメロ

投稿主さんが何度も手を離していると「どうして離すにゃ…？」と言いたそうな表情で、投稿主さんを見つめてきたのだそう。とっても甘えん坊だけど、ツンデレな一面も見せるレイちゃんなのでした。

投稿は、TikTokで大きな注目を集めており、ツンデレなレイちゃんに心を鷲掴みにされた方も。デレデレな子も可愛いですが、やっぱりツンデレな子も可愛くてたまりませんね！

投稿を見た視聴者からは、「居なくなったら尻尾で探してるのやばい」「ついてくるのかわいい」「ツンとデレの素敵なハーモニー」「安心して傍に居てくれるのは 飼い主さん嬉しいですね」など、さまざまなコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「nyatsuko」では、投稿主さんの実家で暮らしているレイちゃん・モコくんのクスッと笑える微笑ましい日常の様子が投稿されています。

レイちゃん、投稿主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「nyatsuko」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。