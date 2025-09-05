全米オープン

テニスの4大大会・全米オープンは3日（日本時間4日）、女子シングルス準々決勝が行われ、世界ランキング24位の大坂なおみ（フリー）が同13位のカロリーナ・ムホバ（チェコ）に2-0（6-4、7-6）で勝利し、準決勝に進出した。現地中継は客席で観戦していた大坂の母、環さんを姿を捉えており、米ファンの感動を誘っていた。

大坂は、お互いサービスゲームをキープし合って迎えた第10ゲームをブレーク。6-4で第1セットを先取した。第2セットはタイブレークにもつれた熱戦を制した。決着の瞬間、現地中継は客席で観戦していた母・環さんの姿をカメラで捉え、その目には涙が光っていた。

大坂の試合で生まれた感動的なシーン。米スポーツ専門局「ESPN」の番組「スポーツ・センター」の公式Xは「ナオミ・オオサカの全米オープンでの戦いは続く」と記し、実際の動画を公開。米ファンから様々なコメントが寄せられた。

「母の愛に匹敵するものはあるのか」

「ナオミ・オオサカが前進した。圧倒的したぞ」

「本当にこれに値するわ。彼女は完全に戻ってきた。準決勝が楽しみだわ」

「彼女が笑顔でいられることを願っている」

「ナオミが世界最高の女子選手で、今もそうであることをみんな本当に忘れているように感るわ」

準決勝では、同9位のアマンダ・アニシモバ（米国）と対戦する。



（THE ANSWER編集部）