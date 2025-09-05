飼い主さんが即席で作った猫ベッドで、子猫がまさかの行動に…？驚きの姿を見せた子猫が面白すぎると、大きな反響を呼んでいます。

こちらの投稿は記事執筆時点で59万回再生を突破し、「人が入ってるみたい(笑)」「カワイイ～～♡お腹抱えて笑っちゃいました」「予想の斜め上を行き過ぎです！」といったコメントが寄せられました。

【動画：即席で作ったベッドを置いてみたら、子猫が…】

大人気のベッド

YouTubeチャンネル『ぽてこゆこめ。』に投稿されたのは、猫ベッドで子猫が見せたまさかの姿。ベッドは透明の洗面器を100均の植木鉢スタンドに乗せたシンプルなものですが、猫さんたちに大好評だったといいます。

そんなベッドにやってきたのは、三毛模様のモフモフ子猫「うなぎ」ちゃん。ベッドの中にお気に入りのクッションが入っていることに気がつくと、だんだんとテンションが上がり、クッションごとベッドの外へ。

うなぎちゃんのまさかの行動

持ち出したクッションを相手にプロレスごっこをするうなぎちゃんは、興奮するあまり後ろ足二本で立ち上がったそう。そしてさらに、なぜかクッションをベッドに戻そうとして、まさかの二足歩行を始めてしまったというのです…！

クッションを右前足の爪に上手く引っかけ、ベッドにつかまり立ちをしたうなぎちゃんは、歩いてぐるりと半周。完全に二足歩行をしていることには驚きですが、「なにその動き…w」と飼い主さんもツッコんでしまったうなぎちゃんの謎すぎるおもしろ行動に、笑いが止まりません。

戻せなくて…

何かこだわりがあるのか口は使わず、どうにかクッションを入れようと一生懸命な姿が、とっても可愛いうなぎちゃん。しかし、なかなか思うようにはいかないようで、「ここに入れたいのに～」といううなぎちゃんの心の声が、今にも聞こえてきそうです。

そして、結局クッションを戻すことができなかったうなぎちゃんはというと…。先輩猫のおこめちゃんに八つ当たりのプロレスごっこを仕掛けたものの、あえなくフラれてしまったのでした。

投稿には「想像以上に二足歩行してましたw可愛いwww」「うなぎちゃんの動き、面白すぎる！最高」「すごすぎるw賢すぎて可愛すぎぃ♡」「うなぎちゃん、必死になればなるほど摩訶不思議な動きにw」「ついつい「頑張れ～！」って心の中でメッチャ応援してしまいましたw」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ぽてこゆこめ。』では、5匹の可愛いモフモフ猫さんたちの日常の様子が投稿されています。独特な動きを見せていた子猫時代と大人になった現在のうなぎちゃん、どちらも楽しめますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ぽてこゆこめ。」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。