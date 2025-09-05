¶âÎ¶¥é¡¼¥á¥ó¥³¥é¥Ü¡ª¶âÍÓ(¤¤ó¤Ò¤Ä¤¸)¥é¡¼¥á¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ß¡¼¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢¶âÎ¶¥é¡¼¥á¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö¶âÍÓ(¤¤ó¤Ò¤Ä¤¸)¥é¡¼¥á¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î3Æü(¿å)¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÎÐ¤æ¤¿¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥é¥à¤È¡¢Âçºå¤ÎÏ·ÊÞ¥é¡¼¥á¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶âÎ¶¥é¡¼¥á¥ó¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¹ñÆâ³°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢9·î10Æü(¿å)¡¦11Æü(ÌÚ)¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤ÆMLA¤Î¼çºÅ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥é¥à¤ÎÌµÎÁ»î¿©¥¤¥Ù¥ó¥È(¢¨)¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥é¥à¤Î¥é¥ó¥×(¤ª¤·¤êÉôÊ¬¤Î½À¤é¤«¤ÊÀÖ¿ÈÆù)¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÀ½¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤òÌµÎÁ¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤ò9·î3Æü(¿å)¡Á9·î9Æü(²Ð)¹ç·×1,400¿©Äó¶¡
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î3Æü(¿å)¡Á9·î9Æü(²Ð)
¾ì½ê¡§¶âÎ¶¥é¡¼¥á¥óÆ»ÆÜËÙÅ¹(Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆ»ÆÜËÙ1-7-26)
ÆâÍÆ¡§³ÆÆü200Ì¾ÍÍ¸ÂÄê(Àµ¸á¤´¤í¡Á100Ì¾ÍÍ¡¢18»þ¤´¤í¡Á100Ì¾ÍÍ)
¥é¡¼¥á¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥á¥ó¤òÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ç´õË¾¤ÎÊý¤ËÆÃÀ½¥é¥à¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤òÌµÎÁ¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
½éÆü¤Î9·î3Æü¤ËÆ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¥à¤ÏÆ÷¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¶âÎ¶¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¹¡¼¥×¤ÈºÙÌÍ¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MLA¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹Âç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤¿´Ä¶¤Ç°é¤Á¡¢Í¥¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¸·³Ê¤ÊÉÊ¼ÁÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¤ä³ÊÉÕÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥é¥à¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ê¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£(¢¨)9·î10Æü(¿å)¡¦9·î11Æü(ÌÚ)¤ËMLA¤Î¼çºÅ¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥é¥à¤ÎÌµÎÁ»î¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»þ´Ö¡§ ³ÆÆü11:30¡Á12:30¡¡17:30¡Á18:30¤Î2²ó³«ºÅ
(»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×¡¦³Æ²óÌó500¿©Äó¶¡)
ÆâÍÆ¡§ ¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤è¤ëÎÁÍý¼Â±é¡¢¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥é¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿
2025Ç¯5·î¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÇËè·î³«ºÅ¤·¡¢¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Õ¡¢¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥é¥à¤ÎÌµÎÁ»î¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢º£²ó¤Î9·î10Æü¡¦11Æü¤¬¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âçºåºß½»¤Î¥é¥à¥Ð¥µ¥À¡¼(¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥é¥à¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼)¤ÎÅì¹À»Ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÂçºåÉ÷¥é¥à¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤Îºî¤êÊý¤ò°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£2Æü´Ö¤Ç¹ç·×Ìó2,000¿©¤ò¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÇÄó¶¡¡ÖÂçºåÉ÷¥é¥à¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»º¥é¥àÆù¤Ë¡¢ÁÏ¶È90Ç¯¤ÎÂçºå»º¥Ø¥ë¥á¥¹¥½¡¼¥¹¡¢ÁÏ¶È200Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÂçºåÌÃ²Û¤Î´ä¤ª¤³¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÈÀ¸Õª¤äÅ·¤«¤¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÀ¸Õª¤Î¸ú¤¤¤¿´ä¤ª¤³¤·¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÂçºå¤é¤·¤µ¤ò¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»º¥é¥àÆù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤Î²«¿§¤ÈËüÇ½Ç¬¤ÎÎÐ¿§¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¼Ô¤È¡¢¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë»²¹Í¾ðÊó¡Û
¡ü2025Ç¯¤ËMLA¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¾ÃÈñ¼ÔÆ°¸þÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÎÆüËÜ¿Í¾ÃÈñ¼Ô¤Î68¡ó¤¬¥é¥àÆù¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ30¡ó¤¬¡Ö¥é¥àÆù¤ÎÆ÷¤¤¤¬¶ì¼ê¡×¤È¡¢27¡ó¤¬¡Ö¥é¥àÆù¤ÎÄ´ÍýÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢MLA¤Ï¿ô½½Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ÆÉÊ¼Á¤¬¸þ¾å¤·¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥é¥à¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼Äó¶¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Ë»î¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÀÜÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥é¥à¤Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤Þ¤¿¡¢Æ±Ä´ºº¤Ç¥é¥àÆù¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î³ä¹ç¤ò¼çÍ×ÅÔ»ÔÊÌ¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»¥ËÚ¡á76¡ó¡¢Åìµþ¡á31¡ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Âçºå¡á20¡ó¤È¡¢ËÌÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹ØÆþ¤·¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
