飛行機型のいちご味と新幹線型のサイダー味の2種類！“そら”と“りく”の日本の旅フェア「そらとりくのグミ」

今回は、そらとりくのグミを紹介します！

“そら”と“りく”の日本の旅フェア「そらとりくのグミ」

開催期間：9月9日(火)〜9月29日(月)

価格：270円(税込)

JALUXと、JR東海リテイリング・プラスは、9月9日から29日の期間限定で羽田空港・成田空港の「JAL PLAZA」や東海道新幹線沿線駅の「PLUSTA」等で「“そら”と“りく”の日本の旅フェア」を開催します。

JALのグルメブランド「JAL SELECTION」とJR東海リテイリング・プラスのオリジナルブランド「米サンド」がコラボレーションした商品をはじめ、サンドイッチ、お菓子などフェア限定商品を販売☆

JALUXとJR東海リテイリング・プラスとのコラボレーションは2023年2月に続き、約2年半ぶり2回目の企画となります。

(*1)

*1：2023年2月20日付けプレスリリース：「新幹線×飛行機」、陸と空のコラボレーションが実現！JR東海パッセンジャーズとJALUXが初タッグ、オリジナルグッズを発売

そらとりくのグミは“そら”と“りく”をモチーフに飛行機型のいちご味と新幹線型のサイダー味の2種類の味が楽しめます☆

■販売場所

・東京〜新大阪駅にある「PLUSTA」「Bellmart」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「デリカステーション」「プレシャスデリ」等の店舗(一部店舗では取扱いのない商品もあります。)

・成田空港「JAL PLAZA」63番・74番・82番(※)・92番・98番ゲートショップ、おみやげプラザ(※)、南到着ロビー店(※)

・羽田空港「JAL PLAZA」(※)

・JALショッピング JAL Mall店(※)

(※)印は「そらとりくのグミ」のみの販売

「そらとりくのグミ」は、フェア開催期間に関わらず、なくなり次第販売終了となります。

※画像はイメージです。

※内容・価格・数量等は変更する場合があります。

