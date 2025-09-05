☆中日―巨人（１８：００・バンテリンドーム）中日＝柳、巨人＝山崎

巨人はチームトップの１０勝を挙げる山崎が５日の中日戦（バンテリンＤ）で先発する。山崎は今季ここまで２０登板１０勝３敗。２３、２４年に続いて１０勝となっており、あと１勝で自身のシーズン最多勝利となる。

山崎のセ・リーグ本拠別勝敗は以下の通り。

球 場 勝―敗

東京Ｄ １６―８

横 浜 ５―１

甲子園 １―３

バンテリンＤ ４―０

マツダ ０―３

神 宮 ２―１

バンテリンドームでは〇―〇―〇〇（―は勝敗つかず）で６登板４勝０敗。セの本拠では唯一の負けなしとなっている。２位争いがしれつになっているセ・リーグだが、山崎で勝利を１つ積み上げられるか。

（その他のカード）

☆ＤｅＮＡ―ヤクルト（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝ジャクソン、ヤクルト＝高梨

☆阪神―広島（１８：００・甲子園）阪神＝大竹、広島＝森

☆西武―ロッテ（１８：００・ベルーナドーム）西武＝高橋、ロッテ＝ボス

☆オリックス―日本ハム（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝九里、日本ハム＝北山

☆ソフトバンク―楽天（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝大津、楽天＝古謝

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順