【ＮＰＢきょうのみどころ】巨人の山崎が自己最多１１勝なるか セの本拠では唯一負けなしのバンテリンＤ
☆中日―巨人（１８：００・バンテリンドーム）中日＝柳、巨人＝山崎
巨人はチームトップの１０勝を挙げる山崎が５日の中日戦（バンテリンＤ）で先発する。山崎は今季ここまで２０登板１０勝３敗。２３、２４年に続いて１０勝となっており、あと１勝で自身のシーズン最多勝利となる。
山崎のセ・リーグ本拠別勝敗は以下の通り。
球 場 勝―敗
東京Ｄ １６―８
横 浜 ５―１
甲子園 １―３
バンテリンＤ ４―０
マツダ ０―３
神 宮 ２―１
バンテリンドームでは〇―〇―〇〇（―は勝敗つかず）で６登板４勝０敗。セの本拠では唯一の負けなしとなっている。２位争いがしれつになっているセ・リーグだが、山崎で勝利を１つ積み上げられるか。
（その他のカード）
☆ＤｅＮＡ―ヤクルト（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝ジャクソン、ヤクルト＝高梨
☆阪神―広島（１８：００・甲子園）阪神＝大竹、広島＝森
☆西武―ロッテ（１８：００・ベルーナドーム）西武＝高橋、ロッテ＝ボス
☆オリックス―日本ハム（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝九里、日本ハム＝北山
☆ソフトバンク―楽天（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝大津、楽天＝古謝
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順