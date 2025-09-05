一次救命に対する理解を深める！第1回 AED川柳コンテスト
第1回 AED川柳コンテスト
9月9日の「救急の日」に合わせ、AEDコムは、AEDの普及と一次救命に対する理解を深める新たな取り組みとして、「第1回 AED川柳コンテスト」を開催します。
AEDの一般使用解禁から20年が経ち、社会に必要なのは「設置されている」から「ためらわず使える」へのアップデート。
川柳という親しみやすい表現を通じて、救命現場での「気づき」や「ためらい」、そして「行動」への想いを社会全体で共有し、救える命を増やすことを目指しています。
なお、同社の調査では、医療や防災をテーマにした川柳コンテストはこれまでに存在しますが、AEDをテーマにしたものは前例がなく、この企画は新たな文化的アプローチとなります。
●応募概要
テーマ ：AEDの普及、救命の学び、日常での気づきや迷いなどを
自由に川柳(五・七・五)で表現
応募資格：年齢・経験不問。
国内在住であればどなたでも
※未成年の方は、保護者の方と一緒にご応募いただくか、
保護者の同意を得てご応募ください。
応募点数：1人3作品まで
応募方法：専用応募フォームより、ニックネーム・メールアドレス・
作品を入力(匿名応募可能)
受付期間：現在受付中(締め切り：2025年10月16日(木)23:59まで)
●賞および表彰
大賞(1名) ：Amazonギフト券 10万円分＋メーカー協賛品
優秀賞(5名)：Amazonギフト券 各1万円分
入選(20名) ：Amazonギフト券 各1,000円分
※選考は匿名(ニックネーム)で行い、AEDコム編集部＋外部審査員が総合的に評価します(テーマ適合性・独創性・共感性・表現力など)。
入賞者にはAmazonギフト券を進呈！
◯結果発表
2025年10月下旬、同社ウェブサイトおよび公式SNSにて発表
