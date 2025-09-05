一次救命に対する理解を深める！第1回 AED川柳コンテスト

9月9日の「救急の日」に合わせ、AEDコムは、AEDの普及と一次救命に対する理解を深める新たな取り組みとして、「第1回 AED川柳コンテスト」を開催。

第1回 AED川柳コンテスト

9月9日の「救急の日」に合わせ、AEDコムは、AEDの普及と一次救命に対する理解を深める新たな取り組みとして、「第1回 AED川柳コンテスト」を開催します。

AEDの一般使用解禁から20年が経ち、社会に必要なのは「設置されている」から「ためらわず使える」へのアップデート。

川柳という親しみやすい表現を通じて、救命現場での「気づき」や「ためらい」、そして「行動」への想いを社会全体で共有し、救える命を増やすことを目指しています。

なお、同社の調査では、医療や防災をテーマにした川柳コンテストはこれまでに存在しますが、AEDをテーマにしたものは前例がなく、この企画は新たな文化的アプローチとなります。

●応募概要

テーマ ：AEDの普及、救命の学び、日常での気づきや迷いなどを

自由に川柳(五・七・五)で表現

応募資格：年齢・経験不問。

国内在住であればどなたでも

※未成年の方は、保護者の方と一緒にご応募いただくか、

保護者の同意を得てご応募ください。

応募点数：1人3作品まで

応募方法：専用応募フォームより、ニックネーム・メールアドレス・

作品を入力(匿名応募可能)

受付期間：現在受付中(締め切り：2025年10月16日(木)23:59まで)

●賞および表彰

大賞(1名) ：Amazonギフト券 10万円分＋メーカー協賛品

優秀賞(5名)：Amazonギフト券 各1万円分

入選(20名) ：Amazonギフト券 各1,000円分

※選考は匿名(ニックネーム)で行い、AEDコム編集部＋外部審査員が総合的に評価します(テーマ適合性・独創性・共感性・表現力など)。

入賞者にはAmazonギフト券を進呈！

◯結果発表

2025年10月下旬、同社ウェブサイトおよび公式SNSにて発表

