100均で500円…悩んだけど買って良かった！「この可愛さで収納力高い！」「丈夫で便利！」

今回ご紹介するのは、人気作品のキャラクターがデザインされた可愛い収納ボックス。日用品や食品、タオルなどがたっぷり入る大容量サイズで使い勝手抜群です！持ち手も付いていて、スッと引き出して取り出せるのもポイント。カラーボックスにすっぽり入るので、お部屋がすっきり片付きますよ◎500円だけど買って大正解♡

商品情報

商品名：スタッカブル収納ボックス、カラーボックス対応（ふしぎの国のアリス）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：38cm×26cm×25cm

販売ショップ：ダイソー

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『スタッカブル収納ボックス、カラーボックス対応（ふしぎの国のアリス）』。

ディズニーの人気作品「ふしぎの国のアリス」の総柄デザインが可愛い、布製の収納ボックスです。

価格は550円（税込）と、ちょっぴりお高めですが、アリスデザインのこの手のグッズは珍しいので購入してみました！

素材にハリがあるのと口にワイヤーが入っているため、まるで箱のように形がしっかりしています。それでいて布製なので、軽くて扱いやすいのがポイントです！

ただし、内側にコーティングなどがされていません。

そのため、汚れを拭き取りにくく、場合によってはしみになってしまう可能性もありそうです。

また、縁の部分が切りっぱなしで処理などがされておらず、ほつれが出てくるのも気になります…。

大容量サイズでストッカーや衣類収納などに大活躍！

気になる点はいくつかありますが、使い勝手は抜群！

キッチンペーパーを3ロールとソフトパックティッシュを1個入れてみましたが、まだまだ余裕があります。

色合いが落ち着いているので、キャラクターものですがお部屋がごちゃついて見えにくいのも良かったです◎

さらに、縦置きのカラーボックス1段に収納することができます。

1段の内寸が幅39cm×奥行27.5cm×高さ27.5cm以上のカラーボックスに、こちらを1個収納することができます。

持ち手も付いていて、スムーズに引き出せるのも嬉しいポイントです！

今回は、ダイソーの『スタッカブル収納ボックス、カラーボックス対応（ふしぎの国のアリス）』をご紹介しました。

処理の面で気になる部分はいくつかありますが、しっかりとした素材とサイズ感、デザイン性の高さはお墨付き♡ディズニー好きな方におすすめです！

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。