100均で500円…悩んだけど買って良かった！「この可愛さで収納力高い！」「丈夫で便利！」
商品情報
商品名：スタッカブル収納ボックス、カラーボックス対応（ふしぎの国のアリス）
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：38cm×26cm×25cm
販売ショップ：ダイソー
可愛くて便利！「ふしぎの国のアリス」の収納ボックスをダイソーで発見♡
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『スタッカブル収納ボックス、カラーボックス対応（ふしぎの国のアリス）』。
ディズニーの人気作品「ふしぎの国のアリス」の総柄デザインが可愛い、布製の収納ボックスです。
価格は550円（税込）と、ちょっぴりお高めですが、アリスデザインのこの手のグッズは珍しいので購入してみました！
素材にハリがあるのと口にワイヤーが入っているため、まるで箱のように形がしっかりしています。それでいて布製なので、軽くて扱いやすいのがポイントです！
ただし、内側にコーティングなどがされていません。
そのため、汚れを拭き取りにくく、場合によってはしみになってしまう可能性もありそうです。
また、縁の部分が切りっぱなしで処理などがされておらず、ほつれが出てくるのも気になります…。
大容量サイズでストッカーや衣類収納などに大活躍！
気になる点はいくつかありますが、使い勝手は抜群！
キッチンペーパーを3ロールとソフトパックティッシュを1個入れてみましたが、まだまだ余裕があります。
色合いが落ち着いているので、キャラクターものですがお部屋がごちゃついて見えにくいのも良かったです◎
さらに、縦置きのカラーボックス1段に収納することができます。
1段の内寸が幅39cm×奥行27.5cm×高さ27.5cm以上のカラーボックスに、こちらを1個収納することができます。
持ち手も付いていて、スムーズに引き出せるのも嬉しいポイントです！
今回は、ダイソーの『スタッカブル収納ボックス、カラーボックス対応（ふしぎの国のアリス）』をご紹介しました。
処理の面で気になる部分はいくつかありますが、しっかりとした素材とサイズ感、デザイン性の高さはお墨付き♡ディズニー好きな方におすすめです！
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。