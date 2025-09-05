中村梅雀、一路真輝と「実は…」「エーッ！」の夫婦役を予告 坂本冬美特別公演でベース演奏も
歌手・坂本冬美（58）、俳優の一路真輝（60）、中村梅雀（69）がこのほど、大阪・新歌舞伎座『坂本冬美特別公演』（10月10日〜31日）に向けて意気込みを語った。
【別カット】坂本冬美＆一路真輝＆中村梅雀がポージング
大阪・関西万博で盛り上がる大阪で、坂本が、宝塚歌劇団出身の一路、ベーシストでもある中村ら豪華共演陣と1ヶ月間にわたる“プレミアム”なステージを実施する。坂本は「単独公演で、演歌歌手の私の舞台とは思えない」「スペシャルじゃなく“プレミアム”ですから。今までにないステージをご覧いただきたい。気合十分でございます」とアピールした。
中村は、2023年の新歌舞伎座公演でもベース演奏を披露しており、「僕のベース1本で冬美さんが歌う、とんでもない経験をさせていただいた」としみじみ。「今回は3曲ほどベースを弾きます」と予告した。第二部が「坂本冬美 Premium Stage 2025 〜綺羅星たちのうた〜」（構成・演出：さくらなな）となる。
また、第一部の芝居「弁天お春騒動記」（作：齋藤雅文、演出：宮田慶子）では、一路真輝と夫婦役。明治時代を舞台に「仮面夫婦風に見えるんだけど、実は…」な展開が見どころだという。「実は…が分かって、エーッ！となって、最後にもっと実は…があって…、なんだ〜ッ！」とにっこり。一路も「激動の明治に振り回される」「一筋縄ではいかない」と語っていた。チケット発売中。
