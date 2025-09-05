山形支局長 吉岡毅

山形市には、蔵造りの建物が所々に残っている。

目抜き通りのかつての羽州街道沿いにある観光複合施設「山形まるごと館 紅の蔵」もその一つで、もとは紅花商人の蔵屋敷だ。今年４月にリニューアルされ、同時に開店した「そば処(どころ)三百坊 紅の蔵店」を訪ねた。

天ぷらには蜂蜜漬け梅干し…残暑疲れにもってこい

靴を脱いで店に上がり、母屋の座敷へ。調度品などが飾られた１９０１年（明治３４年）建造の蔵座敷もあり、落ち着いた雰囲気だ。

腰を下ろして「天せいろ」（１８５０円）を注文した。そばは山形県産の品種「でわかおり」と「最上早生」を使った二八そばで、麺は香りが高く、しっかりとした食感。天ぷらはエビ、カボチャ、サツマイモ、蜂蜜漬けの梅干しに季節の野菜が付く。この日の季節の野菜は、本店がある西蔵王高原のブロッコリーで、新鮮で歯ごたえがあった。

代表の岡崎昌平さん（４７）は「梅干しの天ぷらは、アボカドやバナナなどを揚げてみた中で、蜂蜜漬けがベストでした」と話す。食べてみると、ほどよい酸味で、厳しい残暑で疲れた体の回復にも、もってこいだ。地産地消にもこだわっていて、西蔵王の高原野菜のほか、食事のメニューには山形牛、庄内豚、県産米を使っている。

こちらもオススメ…坊板そば

もう一つのおすすめは「坊板そば」（１８５０円）。西蔵王高原で自家栽培した「北早生」を使い、全体の３分の１ほどの黒い部分を取り除いて白めの麺に仕上げている。細麺にして、風味と食感を味わえるようこだわった一品で、口の中でほんのりと甘みが広がる。自家栽培のため値段は高めだが、岡崎さんは「食べたらおいしかったと絶対言ってもらえるよう頑張っている」と力を込めた。

職業柄、普段の食事は短時間で済ませるのだが、山形の歴史に思いをはせながら、ゆっくりとそばを堪能した至福の時間だった。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

◇

国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

そば処三百坊 紅の蔵店

山形市十日町２の１の８ 山形まるごと館 紅の蔵内

午前１１時〜午後８時（ラストオーダー午後７時半）。月曜定休（祝日の場合は翌火曜に振り替え）

詳細はウェブサイトで。