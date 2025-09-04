とちぎテレビ

クマの出没が相次ぎ、人が襲われてけがをするなどの被害が発生している、那須塩原市の中学校で４日、クマの専門家による講演会が開かれ、生徒たちはクマから身を守るための知識を学びました。

那須塩原市の東那須野中学校で、クマの専門家による講演会が開かれ、全校生徒や保護者など合わせておよそ３４０人が出席しました。

クマの行動や人との関わりについて研究を重ねている専門家は、「クマ出没から子どもを守る」をテーマに講演しました。那須塩原市内ではクマの目撃情報が相次いでいて、ことし６月と７月には、クマに人が襲われる被害が立て続けに３件あり、このうちの１件は、山から離れた住宅街で発生しています。夏休み前の２週間は、子どもたちの安心・安全の確保のため、保護者による登下校の送迎を実施しています。

こうしたことを受けて講演会は、専門家からクマに関する正しい情報を知ることで、生徒に自ら身を守る行動を身につけてもらい、地域全体で安全意識を高めようと開催されました。

講話では毛皮や頭の骨、それに生態を記録した映像などで、クマがどんな動物なのかを説明しました。クマは意外と身近なところにいて、出没する可能性は十分にあるとしたうえで、「一番はクマと出会わないようにすることが大切」と話しました。

一方、クマに出会ってしまった場合は、「刺激せずに、静かに、落着いて、ゆっくり離れることが大切」と述べました。万が一、襲われた場合は、頭と首、おなかを守る態勢をとるようにアドバイスし、参加者全員で実際にこの姿勢を試してみました。