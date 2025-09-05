

DHCが展開するペット用サプリ（筆者撮影）

サプリメントや機能性食品へのニーズの高まりの波が、ペット市場にも訪れている。目立つのがヒト用の食品、薬品を手がける大手メーカーの参入だ。

ロート製薬は2022年にコンパニオンアニマル事業に参入し、2024年5月に「ロートV5わん」を発売。大正製薬は「わんビオフェルミンS」「にゃんビオフェルミンS」を2024年12月に発売した。

ペット用サプリ市場は約100億円

また早期参入派も存在し、サントリーは共立製薬と開発した「Pet Health セサミンE」を2006年から、DHCは2007年から犬用のサプリメントをシリーズで発売し、2017年から猫用の販売を開始している。

猫用サプリに関して、ネット通販サイト売れ筋を見ると、乳酸菌などの腸の健康、経口補水液、腎臓ケアが上位となっている。また「モエギイガイ」という成分を配合したものも人気だ。

早期にペット市場に参入したDHCによると、猫用サプリの売上高1位で、発売以来5年間の成長率が約30％となっているのが「オーラルケア」（1980円・目安：60日分）だ。歯や口の中をキレイに保ち、口内の健康をサポートする。歯肉炎になると水や餌を取らなくなるため、予防のために与える。

また犬・猫用の「モエギオイル」（60粒入り2600円／目安：5kg以下の猫で60日分）は発売後3年の成長率が約70％。ネット通販で売れ筋のものと同様、モエギイガイのオイルで、関節、皮膚・被毛、神経・認知機能の健康維持に向けた商品だ。

「モエギオイルは動物病院でも販売されているモエギイガイ由来成分の商品に着想を得て開発しました。ペット用サプリの市場100億円のうち、およそ50億円が関連の商品です」と、DHCアパレル・ペット事業ユニット ペットグループ 課長の渡邉義晃氏は言う。

同社のペット用商品の平均単価は約1200円。人用のみならずペット用も、毎日続けやすい価格設定を基本方針としている。

なぜ人用の化粧品やサプリメントの企業が、2007年という早い時期にペット事業を始めたのか。

「欧米の例を見ても、ペットが家族化していくだろうと予想されました。化粧品・健康食品に次ぐ新しい商品として市場性を見出したのです」（渡邉氏）

1972年創業で、1980年に化粧品、1995年にサプリメントの製造販売を始めた同社。2006年にアパレルの製造販売も開始しており、新規事業を展開していく時期だったと推測できる。

ただ、当時はまだペット用サプリは時代に先行しすぎていた。最初に投入したのは関節、腸の健康、ブルーベリーやDHAといった犬用の商品。通販で売り出したが「店でも扱って欲しい」という客の要望を受け、販売チャネルを開拓した。当時、営業を担当していた渡邉氏は非常に苦労したという。ドラッグストアへの売り込みでも「日本では無理」とはっきり言われた。

ホームセンター販路で認知度を高める

潮目が変わったのがホームセンターでの販売開始後だ。ペット用サプリのスペースがなかったため、11種類ほどあった商品を並べられる専用の什器を作って置いてもらった。そこから徐々に客に手に取ってもらえるようになった。

「あのDHCがペット用も販売していると。人間用も愛用しているので、ペットにも使ってみようかな、という感覚で買ってもらえました」（渡邉氏）

店頭販売を始めてから売上高は約1.7倍に伸びる。しかしサプリによって普段からケアするという文化が根付いていなかったため、市場の拡大には時間がかかった。新商品を発売しては、徐々に売り上げを底上げしてきたそうだ。なお現在の売り上げは、店頭販売開始直後の2011年に比較し、約15倍となっている。

そして2017年、ついに猫用の商品を発売する。

「ペットの登録件数で犬と猫の飼育数が逆転し、猫が上回った時期に重なります。それまで商品として犬用、あるいは犬猫兼用を販売していましたが、猫のお客様は兼用を嫌がる傾向にありました。『DHCさんはなぜ、犬用だけなの？』という声が現場から上がってきました」（渡邉氏）

また開発を担当するサプリメントユニット 開発・研究グループ製品開発チーム主任・久津美志保氏によると、犬と猫では生態学的に異なり、用途によっては分けて考える必要があるようだ。

「腸内環境も異なりますし、尿結石ができるのも、犬の場合はアルカリ性、猫は酸性に傾くことが原因の場合が多いです。目の病気も、犬は白内障、猫は結膜炎が多いので、アイケアの仕方も異なります」（久津美氏）



DHCの渡邉義晃氏と久津美志保氏（筆者撮影）

原料や商品管理は基本的に人用と同じ

基本的に原料については人用と同じものが使用され、同様に厳しい商品管理のもと、製造販売されている。

開発において重要な過程が、嗜好性の確認だ。社員の飼い犬や飼い猫をモニターに、嗜好性、つまり食いつきの良し悪しを確認。犬の場合は9割、猫は7割が食べたもののみ商品化される。

「猫の嗜好性の強さには本当に泣かされています。どんなにいい成分を配合していても、食べないものは売れません。嗜好性確認をクリアできなければ製造段階に進めません」（久津美氏）

猫に食べてもらう工夫としては、機能性成分の苦味をマスキングする、猫が美味しさを感じられるよう、塩分を低くした鰹節を混ぜたりするなどがある。

筆者の飼っている2匹の猫にも「オーラルケア」を試してみた。そのまま舐めさせたり、普段の餌に混ぜたりすると、メスの方はいずれも喜んで口にした。しかし口臭が気になっているオスは、最初こそ食いつきはよかったものの、2回目から顔を背けるようになった。

オスのほうは元々トイレの好みなどについても繊細で、さらに高齢になって食欲が落ちてきたことも理由としてあるかもしれない。食べた後、口臭が減ったのは事実なので、健康のためなんとか続けてみたいと思った。



仲良く「オーラルケア」を混ぜた餌を食べる飼い猫（筆者撮影）

猫の好みのうるささは、ペット市場の先行きを左右するポイントでもあるようだ。現在、飼育頭数では犬が微減、猫が横ばい。将来的には猫の市場が拡大すると見られている中、猫用商品をどう展開させるか、各社が頭を悩ませている。

「猫が食べてくれるか」は飼い主にとって重要問題。おやつであれば、食べてくれることを優先して猫の好む味付けや匂いが強いものでもよいだろう。

しかし同社ではサプリメントのメーカーとして、人用と同様、食塩や砂糖不使用、着色料・香料・保存料などは無添加の方針を守っていくという。

「世界的に見て犬の研究データは圧倒的に多いが、ようやく最近、猫のメカニズムなどもわかってきました。これから猫の時代が到来するかもしれません」（久津美氏）

ITサービス会社がペット用サプリにも展開

猫のサプリメントを扱う企業としてもう1社、「みんなのペット健康専門店」にも話を聞いた。犬用、猫用ともに、フードからサプリメント、グッズなどを扱うネットショップで、サプリメントを利用したユニークなビジネスを展開している。

サプリメントカテゴリの売り上げの9割を占めるのが、OEM会社で製造しているサプリメント「みんなのペットサプリ 乳酸菌ミルクサプリ」。成犬、成猫、子犬、子猫用があり、成猫用の価格はは90g／2900円だ（目安：5kgの猫で15日分）。

運営するシムネットは2001年設立のITサービスの会社で、主要事業は2010年から開始した、ブリーダーと飼い主のマッチングサイト「みんなのブリーダー」だ。

同社ではマッチングが成立した客（飼い主）に対し、特典としてミルクサプリやECサイトで使えるクーポンを渡す。まずは同社のサプリメントを試してもらい、その後も長く利用してもらう。マッチングが増えるほど、サプリメントの客も増える仕組みだ。

「ECは価格競争になりやすい市場ですが、私たちは“価格以外の価値”をお届けできるよう独自商品を展開しています。初めてペットを迎えるときには迷いがちなフードやサプリ選びですが、最初に手に取ったものを“信頼できる基準”として続ける方が多くいらっしゃいます」（インターペットEC事業マネージャー）

子犬や子猫に与えるサプリとして乳酸菌を選んだ理由についても聞いてみた。

「乳酸菌は腸内環境の維持に役立つとされており、日々の食生活に取り入れることで健やかな成長をサポートできると考えています。新しい環境に移る際の変化にも、やさしく寄り添えるような商品にしたいと思いました」（マーチャンダイザー）

科学的根拠がいっそう重要に

同社は2020年より、ペット保険を中核とするアニコム ホールディングスの子会社となった。「ペットの病気や怪我の予防」を重視するグループ方針のもと、サプリメントを含む多様なフードを、科学的な知見を参考にしながら展開していくという。

以上、成長するペットのサプリメント市場について見てきた。サプリメントは、あくまで食品であって医薬品とは異なる。薬機法上効果をうたってはいけないし、使う人が「なんだか調子がいい」と思えることが続ける動機になる。

今回ペット用においても、飼い主の「自分も使っているから」という体感が、購入動機につながることがわかった。ペットが家族化し、高価でもお金を出す飼い主も増えている。それだけに、作用の科学的根拠についてはいっそう重視されるようになっていくだろう。

（圓岡 志麻 ： フリーライター）