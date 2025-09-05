◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５点を追う８回２死で迎えた第４打席は３番手の変則左腕シスク相手に二飛に倒れた。

パイレーツの先発はＰ・スキーンズ投手（２３）だった。２年目ながらサイ・ヤング賞の最有力候補に挙がっており、今季はこの日まで９勝９敗だが、両リーグトップの防御率２・０５は圧巻の数字だ。大谷は昨年６月に当時新人の右腕との初対戦で１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球を本塁打にしたが、今季は４月に３打数無安打１三振に封じられた。通算成績は９打数２安打の打率２割２分２厘、１本塁打、２打点、４三振（前日終了時点）となっていた。

この日、初回先頭の第１打席は９８・８マイル（約１５９キロ）直球で空振り三振に倒れたが、３回２死二塁で迎えた第２打席では四球を選んで１０試合連続出塁を記録した。６回先頭の第３打席は３球で空振り三振。対剛腕は２打数無安打２三振１四球に終わった。

前日３日（同４日）の同戦では「投手兼ＤＨ」で二刀流出場の予定だったが、体調不良のため登板を回避して“一刀流”で臨んだ。ロバーツ監督は２日（同３日）の試合前練習の時点で大谷が体調が優れないことを報告していたことを明かし「彼に確認したところ、『打つのは大丈夫』と保証してくれた。ただ、試合で投げる負担を考えた時にうまくいかないと判断した」と説明した。

それでも、自己＆球団最速を更新する打球速度１２０マイル（約１９３・１キロ）でドジャース通算１００号を飾った２日（同３日）に続き、チーム唯一のマルチ安打と孤軍奮闘した。投手としては８日（同９日）の本拠地・ロッキーズ戦で復帰登板することも決定。指揮官によると、せきなど風邪の症状は治まっていないようだが、負ければ地区優勝マジックが消滅する試合で３日連続の鉄人ぶりを示せるだろうか。