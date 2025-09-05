山本舞香、金髪の近影ショットに「フランス人形のような見事な美麗さ」 見事な腹筋見せつけ
俳優の山本舞香（27）が26日までに自身のインスタグラムを更新。カルバンクラインのコーデで金髪ヘアと見事な腹筋を見せつけ、ファンから「かっこよすぎる」「スタイル抜群」などと反響が集まった。
【全身ショット】「まるでフランス人形！」金髪の山本舞香
投稿は東京・原宿のアジア初旗艦店『Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN』フォトコール時の写真で、白のタンクトップ＆白のパンツにへそ出し、ローライズジーンズからはタンガを“ちら見せ”するヘルシービューティーなショットとなっている。
この近影にファンから「新しい髪型かわいい！！！髪型とメイクとカルバンクラインの雰囲気でオオカミ感！かっこいい」「めっちゃセクシーで最高」「ねぇ、えぐい かっこよすぎるしスタイル抜群やし尊すぎ」「髪めっちゃ良いやん」「かなり腹筋鍛えましたね」「美しい腹筋」「フランス人形のような見事な美麗さですね」などの反響が集まった。
