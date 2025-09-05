きつねめん

鶴岡市に伝わるキツネのお面をかたどった郷土菓子。

材料は黒糖と白糖、小豆粉のみとシンプルで、コクのある甘さが特徴だ。

小豆粉に黒糖・白糖加えて製造

由来は江戸後期の「天保義民事件」騒動にある。庄内藩主が越後長岡藩（新潟）への国替えを命じられたが、藩主を慕う農民らが大反対。ついに幕府は国替えを見送った。念願通じて藩主が「お居成り」になったことを祝い、「稲荷」にちなむキツネの菓子が作られるようになった。

五つのキツネの顔が組み合わさった台形で、片手で割って気軽に食べられる。各店が工夫を凝らしており、老舗の「木村屋」では、小豆粉に同量の黒糖と白糖を加えて、型から写して作る。歴史ロマンを今に伝える地元の誇りの伝統菓子だ。

「コーヒー飲みながら食べるのがお勧め」

「木村屋」社長の吉野隆一さん

「口溶け良く、ほどよい甘さが特徴です。コーヒーを飲みながら食べるのがお勧めです。庄内藩の歴史を感じながら多くの人に味わってほしいです。後世に伝統菓子を残すため、これからも作り続けていきます」

お取り寄せ

８枚入り９０７円、１２枚入り１３０７円（税込み、送料別）。注文はウェブサイトか、フリーダイヤル（０１２０・３６８・２２２）で

◇

