新車28万円！ スズキ「新型スクーター」発表に反響多数！ 「オシャレになった！」“レトロ＆スタイリッシュ”な新デザインが好評に！ “スゴい給油口”採用した新型「アドレス125」とは！

スズキは、人気の原付二種スクーター「アドレス」シリーズの最新モデル「アドレス125」を2025年9月2日に発表しました。

新型アドレス125は10日より日本国内での発売が開始される予定です。

多くの注目が集まるこの新型モデルに対して、どのような反響が寄せられたのでしょうか。

新型アドレス125は、都会に映えるクラシカルな雰囲気が特徴的。従来モデルが持っていた街に馴染む丸みを帯びたフォルムの良さはそのままに、流れるような曲面とシャープな直線を巧みに組み合わせることで、より洗練された印象へと進化を遂げました。

フロントはU字型に光る印象的なポジションランプや、立体エンブレム、ヘッドライト周りにあしらわれたメッキパーツが、上質感を一層引き立てています。

日常の使い勝手が大幅に向上している点も見逃せません。燃料タンクの給油口がシート外に設けられたことで、給油のたびにシートを開ける手間がなくなりました。

燃料タンクやシート下の収納スペースも従来より容量が拡大されており、さらにフロントのデュアルポケットや2つのユーティリティフックなど、日々の移動を快適にするための便利な装備が随所に盛り込まれています。

乗り心地と走りも大きく進化。足元には広々としたフラットなフロアボードが確保され、2人乗りでも快適なロングシート、そして荷物の積載や同乗者のグラブバーとしても役立つリアキャリアが標準で備わります。

エンジンは、124cc空冷2バルブ単気筒SOHCのSEP（SUZUKI ECO PERFORMANCE）を搭載し、スムーズな加速性能と高い燃費性能を両立。

エンジンの始動方式を「常時噛み合い式」に変更し、先代モデルよりも始動時の高い静粛性が増しています。

さらに、カムシャフトの変更により、低中速域でのトルクが先代モデルより向上し、力強い走りを可能にしたことに加え、軽量な新設計フレームを採用し、優れた取り回し性と操縦性を実現しました。

新設計の軽量フレームとの組み合わせにより、取り回しやすく軽快な操縦性も実現しています。

充実した内容を備えながら、新型アドレス125の価格（消費税込）は28万500円に設定されています。

そんな新型アドレス125に対して、ネット上ではさまざまな反響が寄せられました。

「新しいアドレス125いいな〜」「ずいぶんオシャレになりましたね」「随分と柔らかいデザインになったなぁ」など、新デザインに興味を持つ人が多いほか、「良い色だね」「ベスパみたいな緑色がある！」「緑色が好みに刺さる」と、斬新なカラーリング（ソリッドアイスグリーン）も好評となっているようです。

また、「キャリアが付いてシート下やガソリンタンクの容量アップはいいね」と、機能性がアップしたことを歓迎する声に加え、「ガソリンを入れる場所がシート下じゃないってのが面白い」「集中キーでガソリンタンクの開閉ができるのも有り難い」と、シート後方に給油口が配置され、シートを開けずにスムーズに給油できるという画期的な仕組みに着目する声も届いています。