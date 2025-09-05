【大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINE ウルトラ マンガ イア スプリーム・ヴァージョン 限定版】 11月発売予定 価格：24,200円 【大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINE ウルトラ マンガ イア スプリーム・ヴァージョン】 11月発売予定 価格：23,100円

プレックスはフィギュア「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINE ウルトラマンガイア スプリーム・ヴァージョン 限定版」を11月に発売する。価格は24,200円。通常版である「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINE ウルトラマンガイア スプリーム・ヴァージョン」も11月発売、こちらの価格は23,100円。

「ウルトラマンガイア スプリーム・ヴァージョン」は、物語の中盤でさらなる力を得たウルトラマンガイアV2がその力を最大に解放した姿。たくましい体型と、青い色が加わった体のラインが特徴。

フィギュアはこの体型を見事に再現。後日発売予定の「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINEウルトラマンアグル（V2）」と組み合わせる事で、劇中の名シーンを再現可能。限定版には台座と連動した発光ギミックが搭載されており、両目とカラータイマーが発光。スイッチの切替でカラータイマーの赤色点滅も表現できる。

・限定版商品ページ

・通常版商品ページ

(C)円谷プロ