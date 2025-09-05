「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）

阪神が終盤に追い上げられるも逃げ切って優勝へのマジックを４とした。大量７点リードの展開から追い上げられた中、チームの危機を救ったのが中野拓夢内野手だった。

八回、犠飛で２点差に迫られなおも２死一、二塁のピンチ。板山が放った打球は痛烈に一、二塁間を襲った。一瞬、抜けたかと思われたが二塁・中野が横っ跳びでキャッチ。素早く一塁へ送ってアウトにした。

敵地の阪神ファンから大きな拍手が送られたプレー。仮に抜けていれば１点差に迫られる可能性もあった。さらに打順は上林、細川とクリーンアップに巡る状況。ゲームの流れが相手に傾きかける寸前で阻止した。

今季は守備面でも勝負どころで球際の強さが光る阪神。これが現在、セ・リーグ独走状態で優勝マジックを４とする要因の一つとも言える。藤川監督はそれでも「簡単に勝っているゲームではないってことです。それだけは言わせてもらいます」と言う。勝てるゲームを懸命に勝ちきった。そこには中野のワンプレーがあった。