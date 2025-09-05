重川茉弥が魅せる♡GYDA 2025秋コレクションで叶う大人可愛い最新LOOK

GYDAの2025 AUTUMN COLLECTIONが公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開されました。今季のモデルは人気インフルエンサーでありモデルとしても注目を集める重川茉弥さん。シーズンテーマ「STUPID IN RICH」を掲げ、女性らしい色気に遊びゴコロをプラスした最新スタイルを提案。トレンド感あふれるファーやレザーなど、この秋の主役級アイテムが勢ぞろいです。

秋らしさを引き立てる大人スタイル

カタログでは、全8スタイルを重川茉弥さんがクールに着こなし。ボリューム感のあるファーとレザーをドッキングしたベストは、羽織るだけでリッチな雰囲気を演出してくれます。

3WAYチェックワンピース

さらに、チェック柄をフリルで仕上げた3WAYワンピース（12,980円税込）は、カジュアルさと女性らしさを兼ね備えた一枚。ひとつのアイテムで多彩な表情を楽しめるのも魅力です。

【ABC-MART秋キャンペーン】ベロア×厚底スニーカーで楽しむY2K♡

抜け感と遊びゴコロを両立させたアイテム

Seize the moment オフショルリボンニットトップス/ハイウエストボタンBACKレースアップフレアデニムパンツ

「Seize the moment オフショルリボンニットトップス」（5,990円税込）は、肌見せを程よく楽しめる一枚。合わせたデニムパンツはレースアップが施され、後ろ姿まで印象的に仕上がります（16,990円税込）。

また、チョーカー付きの2WAYシャギーニット（7,990円税込）は、首元にアクセントを加えつつ、オン・オフどちらでも使える万能さが魅力。この秋の“抜け感スタイル”に欠かせない存在です。

まやりんと作る秋の私らしさ

GYDAの2025 AUTUMN COLLECTIONは、重川茉弥さんの魅力とともに、この秋に着たいアイテムをぎゅっと詰め込んだラインナップ。

ファーやレザーのリッチ感、チェック柄の可愛らしさ、そして抜け感のあるニットまで、シーンに合わせて選べるスタイルが揃います。

RUNWAY channelで公開されたカタログをチェックして、まやりんと一緒に秋の新しいファッションを楽しんでみてください♡