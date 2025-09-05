【30代が選ぶ】最もやり込んだ『ポケモンシリーズ』ランキング！ 2位「金・銀」を抑えた1位は？
友だちと通信ケーブルをつなぎ、ポケモンを交換・対戦した体験。夢中で色違いや図鑑完成を追い求めた時間。『ポケモン』シリーズはまさに“やり込み”の代名詞です。
All About ニュース編集部では、2025年8月19〜21日の期間、全国30代の男女255人を対象に、「ゲームシリーズ」に関するアンケートを実施しました。その中から、「30代が最もやり込んだ『ポケモンシリーズ』のソフト」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「自分の好きなポケモンの色違いが出るまでずっと時間をかけた思い出があります」（30代男性／大阪府）、「攻略本を読んだり、ポケモンをレベル100にしたりして、友達に勝つためにとてもやり込みました」（30代男性／群馬県）、「ジョウトクリア後、カントーも行けるのは本当にうれしかったし、音楽とかも好きだった」（30代女性／福岡県）、「赤、緑よりもポケモンも増え面白かった」（30代男性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「好きなポケモンを見つけるために、草むら等歩き回りました。ポケモンのレベルを上げるのに必死でした」（30代女性／三重県）、「バグがいっぱいあったし、通信でしか入らないポケモンもいた。周りでやっていない友達がいないくらいはやっていた」（30代男性／新潟県）、「兄弟で色違いを買い、兄の言うポケモンを差し出すという、兄弟あるあるも経験しつつ、全部集めたいと思い遊んでいました。小学生で、タイプや弱点等の理解がなく、ゴリ押しでジム攻略していました」（30代女性／埼玉県）、「友達みんなでレベルあげ、ポケモン探し夢中になってやってた」（30代女性／群馬県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：『ポケットモンスター 金・銀』（ゲームボーイカラー）／63票2位は「金・銀」。2つの地方を旅できる壮大なスケールに加え、新ポケモンの育成や通信交換、バトルの奥深さなど、やり込み要素が尽きない一作です。伝説ポケモンの捕獲や「色違いポケモン」探しなど、時間を忘れて没頭する要素が詰め込まれており、友人との交換・バトルによって遊びが無限に広がりました。30代世代にとって青春を費やすにふさわしい冒険でした。
1位：『ポケットモンスター 赤・緑』（ゲームボーイ）／88票1位は「赤・緑」。初代作品ならではの新鮮さが当時のプレーヤーを強く惹きつけました。151匹のポケモン全てを図鑑に登録する達成感や、通信交換による進化の発見は大きな驚きで、繰り返しのプレイを促しました。対戦環境もシンプルながら奥深く、パーティー編成を工夫しながら友達同士で競い合った記憶が鮮明に残っている世代も多いはずです。ポケモンの礎を築いた作品として、やり込みランキングの頂点にふさわしい結果となりました。
