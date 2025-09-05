マンCを離れてリバプールに期限付き移籍。清水梨紗が決断理由を明かす「私にぴったりだと思った」
リバプールは現地９月４日、マンチェスター・シティから日本女子代表DF清水梨紗を１年間の期限付き移籍で獲得したと発表した。
現在29歳の清水は、2022年にウェストハムに加入して２シーズン在籍した後、昨夏にマンチェスター・シティに移籍。しかしパリ五輪で右ひざ前十字靭帯断裂の重傷を負い、昨季は公式戦の出場がなかった。
昨季途中までシティを指揮していたギャレス・テイラー監督が新指揮官に就任したリバプールで、大怪我からの完全復活を目ざす清水は、クラブの公式サイトで「このクラブに加入できて興奮していますし、このクラブのためにピッチに立つのも楽しみです」と意気込みを述べる。
また、「シティで一緒に過ごして、監督がどんなスタイルのサッカーをするのかを分かっていて、それが私にぴったりだと思ったのでこのクラブを選びました」と移籍を決めた理由も明かした。
リバプールには、なでしこジャパンの同僚である長野風花が在籍。新たな日本人コンビの誕生となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
