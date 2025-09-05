高卒ルーキーが掴んだロス五輪世代への“挑戦権”。湘南MF石橋瀬凪がU-22代表デビュー戦で感じたアジアの厳しさ「どの環境でもベストを尽くしたい」【現地発】
１年ぶりの代表戦。高校生だった時の自分とプロサッカー選手になった自分で置かれた立場も違うし、より結果を残さなければ生き残りは難しい。今季、神戸弘陵学園から湘南に加わった高卒ルーキー、MF石橋瀬凪は久々に日の丸を背負い、新たな挑戦をスタートさせた。
９月３日、U-23アジアカップ予選の初戦が行なわれ、ロス五輪世代で臨んでいるU-22日本代表はアフガニスタン代表と対戦。序盤からゴールを重ね、３−０で快勝して好スタートを切った。
勝利に安堵の表情を浮かべた選手たち。その輪の中にいた石橋だが、少し異なる感情を抱いていた。
73分に投入された背番号18は、４−３−３の左ウイングでプレー。積極的な仕掛けで懸命にトライを続けた。だが、現実は甘くない。東南アジア特有の重馬場なピッチに手を焼き、６バック気味に守ってきた相手の牙城を崩せなかった。
「最終ラインの人数が多くて、アフガニスタン戦は自分の得意とする形で受けたり、仕掛けていく部分が少なかった。クラブと違って国際試合はそういうシュチュエーションが多くなるので、もっとやれるようにならないといけない」
代表活動はU-18日本代表の一員として臨んだ昨年10月のスペイン遠征以来。さらに今回は環境がヨーロッパとは大きく異なる。練習場所も照明がなく、芝の状態も悪い。天候もスコールが１日２度ほどあり、スタジアムの施設も古い関係で試合後にシャワーも浴びられなかった。
そうした状況下でいかに自分のベストを出すか。「どの環境でも自分のベストを尽くしたい」（石橋）。そうした新たな経験をできた点も大きな収穫だった。
湘南では開幕から出場機会を得られず、プロの壁に直面。「高校の時は自分ができていると思っていた。でも、プロに入って通用しなかったし、最初のうちは紅白戦にも入れさせてもらえない時があって」と振り返ったように、もがき苦しむ時期があった。それでも諦めずに喰らいつき、向上心を持って取り組んできたから今がある。
守備面では距離感を掴み、攻撃面では仕掛けるタイミングを学んだことで５月下旬にJ１デビューを飾った。以降は試合から遠ざかったものの、７月19日のJ１第24節のC大阪戦（３−３）から出場機会を再び掴み、代表合流直前のJ１第28節のG大阪戦（４−５）で初先発を飾るなど、右肩上がりで成長を続けて代表行きの切符を掴んだ。
代表でもいきなり壁にぶつかったが、成長するためのエネルギーと考えれば意味がある。ロス五輪世代で挑戦する権利を得た今、次なる目標は９月下旬に開幕するU-20ワールドカップだ。現状でメンバー入りへのハードルは高いが、U-23アジアカップ予選でアピールできれば可能性は広がる。
「やっぱりワールドカップは直近で一番の目標。次の試合でもゴールを取るとか、目に見える活躍が大事だと思う。結果を残せるように頑張りたい」とは石橋の言葉。６日のミャンマー戦はスタメンであっても、途中出場であっても、目ざすのはチームの勝利と自らの結果だ。急成長中の19歳は貪欲な姿勢で、次なる戦いに足を踏み入れる。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
