松井珠理奈、ベッドで“胸元チラリ” 10年ぶり写真集の“大胆”オフショット披露
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。10年ぶりとなる2nd写真集『アイヲシル』（9月9日発売／宝島社）のオフショットを公開した。
【写真】ベッドで“胸元チラリ”大胆オフショットを披露した松井珠理奈
投稿では「9月ですね 夏休み明け頑張り過ぎないように」とファンにメッセージを添え、ベッドに横たわり胸元をのぞかせる大胆なカットを披露。さらに「先日たくさん取材していただいたのでインタビューと素敵なお写真が続々とアップされる予定 お楽しみに」と告知し、ファンクラブにも別カットのオフショットを掲載したことを明かした。
今回の写真集では、大人の魅力が詰まったランジェリーカットにも初挑戦。ほかにも、水着カットやソロ曲「赤いピンヒールとプロフェッサー」を彷彿とさせるカット、そして愛犬との癒やしのショットなど、松井のこれまでと今、そしてこれからを感じさせる内容が満載。10年という時を経て、さらに魅力を増した松井珠理奈の“今”を詰め込んだ一冊となっている。
松井は、1997年3月8日、愛知県生まれ。28歳。2008年、SKE48の1期生として劇場デビュー。同年10月、「11歳228日」の最年少でAKB48のシングル「大声ダイヤモンド」でセンターに抜てき。選抜回数はSKEで26回、AKBで42回。12〜15年はAKB48チームKを兼任。選抜総選挙は第1回（09年）から出場し、18年には1位を獲得。21年4月にグループを卒業。24年に独立し、個人での芸能活動を開始。テレビ出演やイベント出演、SNSを通じて地元東海地方から全国、世界へ向けての活動を始める。
