米国防総省の名称が「戦争省」に変更される見通しとなった/Charles Dharapak/AP/File

（ＣＮＮ）米ホワイトハウス高官は、ドナルド・トランプ大統領が５日に国防総省の名称を「戦争省」に変更する大統領令に署名する見通しだと明らかにした。

名称の変更についてはトランプ大統領やピート・ヘグセス国防長官が数日前から口にしており、トランプ氏は８月２５日、「我々は国防総省と呼んでいるが、この名称は変更すると思う」と発言。「我々が第１次世界大戦と第２次世界大戦に勝利した時、同省は戦争省と呼ばれていた。それが実体だ。国防はその一部だが、名称は変更することになるだろう」と記者団に語っていた。

ヘグセス長官は４日、改称について質問されると「明日はスタンバイを」と答え、５日に名称が変更されることを示唆。「言葉も、肩書きも、文化も大切だ。ジョージ・ワシントンは戦争省を創設した」とコメントした。

前回名称が変更された際は、議会の承認が必要だった。今回についてはホワイトハウスに確認中。

かつての戦争省は、当時のワシントン大統領が陸軍を創設した際に設立された。しかし１９４９年、ハリー・トルーマン大統領の下で行われた軍の大規模な再編の一環として、国防総省に変更された。