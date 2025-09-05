『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX』MONSTERS CHRONICLEに「ユベル」が参戦
メガハウスは、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX』より「MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX ユベル」(8,580円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月5日13時より予約受け付けが開始となり、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX ユベル」(8,580円)
「MONSTERS CHRONICLE」シリーズに『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX』より「ユベル」が参戦。あの伝説のデュエルをその手に！
予約受付中の「E・HERO フレイム・ウィングマン」、「古代の機械巨人」、「ブラック・デーモンズ・ドラゴン」も集めて“立体図鑑”として楽しんでみたい。
ADKエモーションズより予約受付中の「降雷皇ハモン」と組み合わせることで迫力の展示も可能。
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
