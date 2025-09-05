タレント・菊地亜美が５日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。

菊地は自身のインスタグラムて「最近の衣装まとめ」と題して書き始め、白地に柄の入ったロングワンピースやスカート部分が広がった黒のワンピースに赤いヒールを合わせたコーデ、リボンがあしらわれたピンク色のセットアップを着た姿をおさめたショットなどを披露。続けて「９月だけどまだまだ暑い日が続きそうですね 夏には痩せてる予定だったから痩せたら着ようと思ってた服は、あと４キロが全然落ちずに、結局お見送りになったものな多数、、がーん 髪も伸びてきた」と近況をフォロワーに伝えて、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「あみみおはようございます。可愛い衣裳たちですね。特に鮮やかなパープルが目を引きます。」「そんなに頑張らなくても十分可愛い」「同じ頃に第一子を出産しました ここまでどうやって痩せたのかぜひ知りたいです！」などの声が寄せられている。

菊地は、２０１８年２月に５歳年上の一般人男性との結婚を発表し、２０年８月に長女を出産。今年３月に次女を出産したことを明かしていた。