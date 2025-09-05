「ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ−１８ 野球ワールドカップ」が５日、沖縄で開幕する。小倉全由監督（６８）率いる高校日本代表は１８時半からイタリアとの初戦に臨み、１４９キロ右腕・森下翔太（創成館３年）が先発。身長１７０センチの“小さな巨人”が開幕投手を務める。

森下は４日、セルラー那覇のブルペンで２４球を投げ、最終調整。「持ち味である強気の投球で、チームの勝利に貢献できるよう頑張りたい」と気合がみなぎった。

今夏の甲子園では阪神外野手と同姓同名でも注目を浴びた剛腕。小倉監督は開幕投手に決めた理由を「コントロールがいい」と説明。テンポの良い投球で流れを呼び込むことを期待した。

４番には主将の阿部葉太（横浜３年）、守護神には１５８キロ右腕・石垣元気（健大高崎３年）を据え、前回の２０２３年大会に続く世界一連覇を狙う。

対戦国のイタリアに「体がデカいイメージ。負けないように頑張りたい」と森下。今夏の甲子園でも史上初のナイター開幕となった小松大谷戦に先発。１３Ｋで１失点完投勝利を飾った。“開幕男”が、先陣を切る。（加藤 弘士）