佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の5日の天気をお伝えします。



「雨雲レーダー（午前6時40分現在」

台風に伴う活発な雨雲が、日本の広い範囲にかかっています。特に、中部地方から関東地方にかけて雨足が強まっているようです。福岡県や佐賀県には台風本体の雨雲ではなく、その周りの細かい雨雲が 流れ込んでいます。



「台風15号進路図」

台風15号は、午前1時ごろに高知県に上陸しました。この先、関東方面に進む見込みで、東京には5日午後に最も接近する予想です。その後、東に進み、7日には温帯低気圧に変わるでしょう。九州からは離れつつありますが、福岡県では波が強い状況が続きそうです。天気が回復してからも、海岸には近づかないようにしましょう。



「天気の予想」

朝は雨が降った地域も次第にやみ、天気は急速に回復します。午後は日差しが届くところが多いでしょう。



「洗濯物はどうなのか」

午後は日差しが届くので、外干しできるでしょう。午前はにわか雨の可能性があります。



「気温はどうなのか？」

最高気温は4日よりも大幅に高いところが多く、33℃前後のところがほとんどでしょう。



「なのか間予報」

土曜日、日曜日は日差しが届き、気温が上がります。福岡市では35℃と猛暑日の予想です。来週は雲が広がりやすく、雨が降る日もあるでしょう。