¡ÚÂ®Êó¡Ûµì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Î²òÂÎ¹©»ö¡¡¶¥ÁèÆþ»¥¤Ë1¼Ò°Ê¾å¤¬±þ»¥¡¢µ»½Ñ¿³ºº¤Ø
µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¡¡¹â¾¾»ÔÊ¡²¬Ä®
¡¡·úÃÛ²È¡¦Ã°²¼·ò»°¤¬Àß·×¤·¤¿µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Î²òÂÎ¹©»ö¤Î¶È¼Ô¤ò·è¤á¤ë°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥¤Î³«»¥¤¬5Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢1¼Ò°Ê¾å¤¬±þ»¥¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æþ»¥¤Ï9·î2Æü¤«¤é4Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢5Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤Ë³«»¥¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1¼Ò°Ê¾å¤Î±þ»¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶ÈÌ¾¤È¿ô¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÆþ»¥¸å¿³ºº·¿¤Î°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥¡×¤Î¤¿¤á¡¢¸©¤¬º£¸å¡¢Æþ»¥¤·¤¿´ë¶È¤Î»Ü¹©¼ÂÀÓ¤ä´Ä¶ÂÐºö¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤ÎÄó°Æ¤òÁí¹çÉ¾²Á¤·¤ÆÍî»¥´ë¶È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï¿³ºº¤Ë1¥«·îÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í½Äê²Á³Ê¤Ï9²¯2000Ëü±ßÍ¾¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·úÃÛ²È¤é¤Çºî¤ëÃÄÂÎ¤¬7·î¡¢¸©¤«¤é·úÊª¤ÈÉßÃÏ¤òÇã¤¤¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Ì±´Ö¤Î»ñ¶â¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¡£¤·¤«¤·¡¢¸©¤È¸©¶µ°Ñ¤Ï¡Ö»ö¶È¼çÂÎ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¾å¡¢ÃÏ¿Ì¤Ç·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬µÞ¤¬¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢8·î7Æü¤ËÍ½ÄêÄÌ¤ê²òÂÎ¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤ò¸ø¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍäÃ«¶µ°éÄ¹¤Ï5Æü¸áÁ°10»þ¤«¤éÎ×»þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ³«»¥·ë²Ì¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Öº£¸å¤âÌ±´ÖÃÄÂÎ¤ÎÏÃ¤ÏÊ¹¤¯¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¸©¤¬²òÂÎ¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤ò²þ¤á¤Æ¸©Ì±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¾ì¤ò»ý¤Ä¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£