¡¡¡Ú¥Ù¥Í¥Á¥¢¶¦Æ±¡ÛÂè82²ó¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¾å±ÇÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÉü½²·à¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Ã±¤Ê¤ëÉü½²¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ø¤æ¤ë¤·¡Ù¤ò´Þ¤ó¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç³°¤Ç¤Î¾å±Ç¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Éã¤ò»¦¤µ¤ìÉü½²¤Ë¤â¼ºÇÔ¤·¤¿ÃæÀ¤¤Î²¦½÷¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡£¡È»à¼Ô¤Î¹ñ¡É¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¸å¤â¶¯¤¤Éü½²¿´¤òÊú¤¯¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢¸½Âå¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î´Ç¸î»Õ¡¦À»¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²á¹ó¤ÊÎ¹Ï©¤ò¶¦¤Ë¿Ê¤à¡£