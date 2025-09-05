TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前9時33分に、大雨警報（浸水害）を千葉市、木更津市、松戸市、習志野市、君津市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・千葉市、木更津市、松戸市、習志野市、君津市に発表 5日09:33時点

北西部、南部では、5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■千葉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■木更津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■松戸市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■習志野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■君津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方