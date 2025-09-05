【大雨警報】千葉県・千葉市、木更津市、松戸市、習志野市、君津市に発表 5日09:33時点
気象台は、午前9時33分に、大雨警報（浸水害）を千葉市、木更津市、松戸市、習志野市、君津市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・千葉市、木更津市、松戸市、習志野市、君津市に発表 5日09:33時点
北西部、南部では、5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■千葉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■松戸市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■習志野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■君津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方