ファースト住が反発、第３四半期は新規連結子会社の貢献で営業利益２６％増 ファースト住が反発、第３四半期は新規連結子会社の貢献で営業利益２６％増

ファースト住建<8917.T>が反発している。４日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）連結決算が、売上高３１２億３２００万円（前年同期比２１．６％増）、営業利益１７億５７００万円（同２５．６％増）、純利益９億８６００万円（同１６．４％増）と大幅増収増益となり、５～７月期でも営業利益が同２５．０％増となったことが好感されている。



前期末からＫＨＣほか６社が新たに連結子会社となったことで、戸建事業の販売棟数が８０４棟（同８．４％増）と伸長したことが牽引した。また、請負工事の引き渡し棟数が１５９棟（同７．２倍）と大きく増加したことも売上高・利益の増加に寄与した。



なお、２５年１０月期通期業績予想は、売上高４８０億円（前期比３３．４％増）、営業利益２８億５０００万円（同５５．９％増）、純利益１６億円（同３５．９％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS