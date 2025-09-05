アクリート<4395.T>が続急伸、一時７％高の１１３５円に駆け上がる場面があった。８月２６日に年初来高値１６８５円をつけたものの、同日に値を崩して大陰線を形成、その後は下値模索の動きを強いられていた。しかし、投げ売りが一巡し２５日移動平均線との上方カイ離を解消したところで再び仕切り直しの買いが流入している。スマートフォンのショートメッセージサービス（ＳＭＳ）の配信代行サービス最大手だが、近年は認証用途で収益機会が広がっており、今３月期業績も営業５２％増益と大幅な伸びを見込んでいる。そうしたなか、４日取引終了後、シンガポールのＩＴソリューション企業であるＣｕｓｔＩｎｔＣｏと資本・業務提携に向けて基本合意したことを発表した。アクリートはＣｕｓｔＩｎｔＣｏが提供する音声・顔画像分析サービスを自社製品「ＡＮＯＴＨＥＲ ＡＩ（アナザーアイ）」として販売展開しており、これに関しＣｕｓｔＩｎｔＣｏのグローバルネットワークの活用や製品のユーザビリティー向上を図る共同開発などにより、相互関係性を強化する目的で今回の提携に至った。これを材料視する買いを呼び込む格好となっている。



出所：MINKABU PRESS