―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月3日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　ダイワ通信 <7116>
　25年3月期の連結経常利益は前の期比90.9％増の4.6億円に拡大し、従来予想の3.9億円を上回って着地。

★No.2　ティーライフ <3172>
　25年7月期の連結経常利益は前の期比19.7％減の4.5億円になったが、従来予想の3.6億円を上回って着地。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7116> ダイワ通信 　　東Ｓ　　 +4.44 　　9/ 4　本決算　　　　　－
<3172> ティーライフ 　東Ｓ　　 +1.53 　　9/ 4　本決算　　　 16.78
<1928> 積水ハウス 　　東Ｐ　　 +1.34 　　9/ 4　　上期　　　 -7.19
<8917> ファースト住 　東Ｓ　　 +1.21 　　9/ 4　　　3Q　　　 20.48

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース