

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月3日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.1 ダイワ通信 <7116>

25年3月期の連結経常利益は前の期比90.9％増の4.6億円に拡大し、従来予想の3.9億円を上回って着地。



★No.2 ティーライフ <3172>

25年7月期の連結経常利益は前の期比19.7％減の4.5億円になったが、従来予想の3.6億円を上回って着地。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<7116> ダイワ通信 東Ｓ +4.44 9/ 4 本決算 －

<3172> ティーライフ 東Ｓ +1.53 9/ 4 本決算 16.78

<1928> 積水ハウス 東Ｐ +1.34 9/ 4 上期 -7.19

<8917> ファースト住 東Ｓ +1.21 9/ 4 3Q 20.48



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

