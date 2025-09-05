気象庁は５日午前１１時１０分過ぎに、台風１５号に伴う気象情報を更新。

東海地方、関東甲信地方では夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるとしている。

午前１時頃に高知県宿毛市付近に上陸した台風１５号は四国を抜け、同９時頃に和歌山県北部に再上陸。同１１時には三重県伊勢市付近を時速約５０キロで東北東へ進んでいる。中心の気圧は１０００ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル。

東日本から北日本では台風周辺の暖かく湿った空気と前線の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、台風から離れた地域でも雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が降り、大雨となる恐れがある。

５日正午から６日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、関東甲信地方２００ミリ、東海地方１５０ミリ、東北地方８０ミリ。線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがある。

線状降水帯の発生が予想される地方は、朝の発表段階から四国地方、近畿地方、東北地方が除外となったが、関東甲信地方と東海地方は継続している。線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は以下の通り。

▽関東甲信地方

茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、伊豆諸島、神奈川県、山梨県、長野県が夜のはじめ頃にかけて

▽東海地方

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県が夕方にかけて