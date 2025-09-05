浜崎あゆみ（2025年4月撮影）

歌手浜崎あゆみ（46）が、4日までにインスタグラムを更新。「1番の憧れ」というアーティストを明かした。

31日に東京・味の素スタジアムで開催された、エイベックス主催の音楽フェス「a−nation2025」に出演した浜崎は「本番終わり、夏をやり切った戦友達とビッシャビシャな姿で集合写真」と当日のオフショットを公開した。

続けて「そして！　マサ@max_matsuura（エイベックスの松浦勝人会長）の隣でTRFさんのステージを最初から最後まで爆踊り＆歌いながら観たよ（わたしだけが終始うるさくて、マサはいつもな感じで淡々としてた笑）」とつづり「avexに入った時から今でもずーっと、1番の憧れで1番手が届かなくて、これからも1番眩しい先輩方」と明かした。

さらに浜崎は、ハッシュタグを用い「#実はここだけの話　#出番前にYUKI様から　#ボイトレして頂いた　#図々しく色々聞いた　#全部教えて下さった　#ちなみに私は昔から　#Queenと呼んでいる　#trf」と告白した。

この投稿にフォロワーからは「trfとあゆを生んでくれたavexに感謝しかありません」「ayuは絶対TRFのステージ見てると思った　ずっといい関係だね」「やっぱりエーネといったらTRFさんとあゆさんは欠かせない」とコメントが寄せられている。