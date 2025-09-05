女優中条あやみ（28）が4日、インスタグラムを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を楽しむ様子を公開した。

前日の投稿で「『18番地の魔女〜感情と戯れる魔女の館〜』 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーンの期間の間にKATEの世界観とメイクを思う存分楽しんでね」とつづり、3日に行われたUSJの新アトラクション「18番地の魔女〜感情と戯れる魔女の館〜」のオープニングセレモニーのオフショットとして、黒のドレスに黒のリボンという“魔女コーデ”を公開した中条。

そして最新の投稿で「イベントのあとに！！ ジュラシックパークでびしょ濡れになって 最高に気持ちよかった〜 ハロウィーンホラーナイトも行きたいな（写真一部消しゴムジックで消してます）」とつづり、ジーンズにピンクのキャミソール、ベージュのキャップ、メガネ姿でUSJを楽しむ様子を公開した。

この投稿に「かわいすぎる！！！」「あやみちゃん消しゴムマジックのプロでしょ」「メガネ美人さん」「笑顔かわいい癒されるよーーー」などのコメントが寄せられている。