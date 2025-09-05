¡Ö¥·¥å¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¥º¡×±ûÀî¤«¤³¡¢¶»¸µÏª½Ð¥Ï¥¤¥ì¥°¹õÀÖ¥³¥¹¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡×
³ÊÆ®µ»¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥·¥å¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¥º¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î±ûÀî¤«¤³¡Ê31¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖSHOOT BOXING¤ÎÁÏÎ©40¼þÇ¯µÇ°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËÜÈÖ°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¶»¸µ¤òÏª½Ð¤·¡¢¥Ï¥¤¥ì¥°¤Î¹õ¤ÈÀÖ¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¥·¥å¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤´°§»¢¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ8Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤âÁý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ì¥ÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò´Ö¶á¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡¡º£¸å¤âÂçÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¥¬¡¼¥ë¥º¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖåºÎï¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡×¡ÖNICE¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥¹¥´¥¤¥Ï¥¤¥ì¥°¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÈ±¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¤È¤·¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
±ûÀî¤Ï¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢17Ç¯¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡Öau¡×¤Î¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£¹ñÆâÌó400¿Í¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤é¤ÎÃæ¤«¤é¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¿Íµ¤NO¡¦1¤ò·è¤á¤ëÁíÁªµó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾å°Ì5¿Í¤Î¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥àÉôÌç¤Ç¤Ï¡Öraffinee Lady¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤Ø¤ÎºßÀÒ·Ð¸³¤äÈë½ñ¸¡Äê¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¾Î¥µ¥¤¥º¤Ï¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¡£¡Ö9Æ¬¿È¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤«¤³ÍÍ¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ä³ÊÆ®µ»¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢»£±Æ¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿åÃå¡¢¿¶¤êÂµ¡¢Íá°á¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î29Æü¤Ë¤Ï¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£