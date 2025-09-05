マキシマム ザ ホルモンが主催する伝説のイベント＜地獄絵図＞が15年ぶりに復活する。

2006年から始まったマキシマム ザ ホルモン主催のライブイベント＜地獄絵図＞は、その名の通り、「フルフェイス着用限定」「顔面ストッキング着用限定」「すっぴん女子限定」といった、マキシマム ザ ホルモンらしさ爆発の入場条件設定が設けられたライブイベントだ。毎回会場キャパに対して数十倍の応募が殺到してきた、伝説のライブとなっている。

今回は、2025年11月4日（火）東京・Zepp Haneda（TOKYO）にて＜帰ってきた地獄絵図〜コスプレ限定地獄〜＞、11月27日（木）大阪・Zepp Osaka Baysideにて＜帰ってきた地獄絵図〜ジジババ限定地獄〜＞の2公演での開催となる。コスプレ限定地獄は2009年8月、ジジババ限定地獄は2008年8月ぶりとなるものだ。

＜帰ってきた地獄絵図〜コスプレ限定地獄〜＞

11月4日（火）Zepp Haneda (TOKYO)

開場 16:30 / 開演 18:00

＜帰ってきた地獄絵図〜ジジババ限定地獄〜＞

11月27日（木）Zepp Osaka Bayside

開場 18:00 / 開演 19:00

受付期間

2025年9月4日(木)〜9月15日(月祝)23:59

*各公演で参加条件やチケット券種が異なります。必ず両方の概要・参加条件をご確認ください。

◆マキシマム ザ ホルモン 地獄絵図 特設サイト