米ESPNがFA選手の今後を特集

日本のプロ野球が終盤戦を迎え、来季以降の大リーグ挑戦を目指す選手たちの動きが米国でも話題になりつつある。米スポーツ専門局「ESPN」はFA（フリーエージェント）選手の現状を伝え、西武・今井達也投手の契約を予想した。

米スポーツ専門局「ESPN」は「早期のMLBフリーエージェント情報：タッカー、イマイ、シュワーバーなど」との見出しで敏腕記者ジェフ・パッサンの原稿を公開した。

本文では現在ナ・リーグ本塁打数トップのカイル・シュワーバー（フィリーズ）やカイル・タッカー（カブス）などFAとなるメジャー選手の今後に言及。日本からも村上宗隆、岡本和真、今井の名前が挙がった。

今井については契約内容の予想が展開された。「イマイはドジャースがヤマモトに支払った3億2500万ドル（約465億円＝当時のレート）まではいかないだろうが、彼の年齢、実績、そしてプレミアレベルのオファーが組み合わさると、フロントオフィスの役員たちが派手な予想をしている」とドジャースの動きを推測。さらに「ある関係者はイマイが2億ドル（約296億円）以上を得る可能性があると示唆したが、その額に難色を示す者もいた。別の関係者はイマイは1億5000万ドル（約222億円）の契約を得るだろうと考えている。別の関係者は、パトリック・コービンが2018年にナショナルズと結んだ6年契約で1億4000万ドル（約207億円）のようになる」と具体的な金額まで記していた。

パッサン記者は自らの調査内容を示すとともに「12人の関係者とスカウトの中で最も低い金額は8000万ドル（約118億円）だったが、先発投手としての希望と、イマイが市場で最年少となることから得られるであろう契約年数を考えると、安いように思える」と結んだ。



（THE ANSWER編集部）