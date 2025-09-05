◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

パイレーツのＰ・スキーンズ投手（２３）が４日（日本時間５日）、本拠のドジャース戦に先発。大谷翔平と３打席対戦し、空振り三振を２つ奪った。

注目の第１打席は空振り三振に仕留めた。３球目まで１５８キロ前後の直球を勢いよく投げ込み、０―２と追い込むと、カーブとチェンジアップを３球続けた。最後は高めに再び９８・８マイル（約１５９・０キロ）の直球を投げ込み、振り遅れの空振り三振とした。３回２死でラッシングに初安打となる二塁打を打たれ、２死二塁で大谷との打席を迎えたが、四球を与えた。

５―０で迎えた６回先頭で大谷と３打席目の対戦。スイーパーとチェンジアップを続けて０―２と追い込むと、外角高めに外した直球に手を出させて空振りで３球三振を奪った。６回まで２安打無失点１四球８奪三振で、１０勝目の権利を手にして降板した。

昨季新人王のスキーンズは２年目ながらサイ・ヤング賞の最有力候補。今季は前回登板まで９勝９敗だが、防御率２・０５はメジャートップ。ＭＬＢ公式Ｘは「スキーンズがＶＳ大谷翔平の第１ラウンドを９９マイルで制した！」と動画つきで速報した。

大谷とは昨年６月の初対戦で１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球を本塁打されたが、今季は４月に３打数無安打１三振に封じている。