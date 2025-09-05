陸上の世界選手権開幕（9月13日）まで残り10日となった3日、世界陸上財団が会場の国立競技場で会見。

【もっと読む】北口榛花のやり投げ人生を変えたチェコ留学 始まりは1枚の名刺、言葉の壁“必笑”エピソード

2022年の開催決定当初、懸念されたチケット販売は好調で、すでに45万枚を突破し、日本で行われた過去2大会（91年東京、07年大阪）を上回ったと発表した。

ウィークデーに行われる男子110m準決勝、決勝、女子1500m決勝が行われる16日など一部、売れ行きが芳しくない種目もあるとはいえ、過去最高の販売枚数を記録したのは自国開催の世界選手権で金メダル取りが確実視されるパリ五輪覇者の北口榛花（27）の存在が大きいという。

財団関係者がこういった。

「今大会で最も関心が高い選手は表彰台が有力視される北口で、女子やり投げ決勝が行われる20日のナイトセッションは真っ先にチケットが完売しました。北口のやり投げを一目見たいというファンは少なくない。前日19日の女子やり投げ予選もアッという間に売り切れました。これは決勝のチケットを入手できなかったファンが予選のチケットを買い求めたのでしょう。北口サマサマです」

そもそも女子やり投げ予選、決勝を週末に組んだのは、大会関係者が北口人気をアテ込んだからだという。

さらに、20、21日には男子4×100mリレーの予選、決勝が行われる。自己ベスト9秒台のサニブラウン・ハキーム（26）、桐生祥秀（29）らによる日本伝統のバトンワークでメダル取りが期待されることから、こちらはやり投げに次ぐ早さで完売したという。

「個人競技の陸上にあってリレー種目は団体の国別対抗戦の意味合いが強く、過去の2大会でも関心が高かった。今大会は男子110mハードルが人気薄とはいえ、パリ五輪5位の村竹ラシットが今季は12秒92の日本記録を更新してメダルを狙える位置につけている。開幕すれば、チケットは完売すると見ています」（前出の関係者）

全日程で完売なるか。