【経済ニュースの核心】

サントリーHD新浪会長宅ガサ入れはすでに噂されていた？ 報道より1週間先行していたX投稿に注目集まる

内閣府は8月29日、日本経済の需要と潜在的な供給力の差を表す「需給ギャップ」が4〜6月期に0.1％のプラスになったとの推計を発表した。

2023年4〜6月期以来、8四半期ぶりに需要不足が解消した。すなわち、単純に市場経済下の「物」の需給バランスで考えると価格の上昇、インフレ要因であろう。

同じ日、総務省は東京都区部消費者物価指数（中旬速報値、2020年=100）を発表。生鮮食品を除く総合指数は110.6と、前年同月比2.5％上昇だった。プラスは48カ月連続である。

また、帝国データバンクも29日に9月の値上げ品目数を発表した。主要食品メーカー195社の値上げ予定は飲食料品が1422品目に上り、前年同月比0.6％増。9カ月連続のプラスで、供給側主導による消費者物価の上昇要因だ。

足元、米国との自動車・同部品への関税引き下げ交渉が難航している。8月29日、日米両政府は、対日相互関税の負担を軽減する特例措置や、自動車関税引き下げの大統領令と、5500億ドルの対米投資に関する共同文書の発出を同時に行う方向が判明と報じられたが、赤沢亮正経済再生相は8月28日から予定していた訪米を急きょ取りやめた。共同文書の米国の要求を把握したからだろう。すなわち、関税引き下げ実現が一段と先延ばしされかねず、譲歩を余儀なくされると想定したからだろう。

■米連邦高裁の判断は…

米連邦高裁がトランプ米政権に対し、国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づき発動した関税が違法であると判断したのも8月29日。トランプ政権はこの判決を連邦最高裁に上訴する可能性がある一方、国際貿易裁判所に差し戻して関税に対する差し止め命令の範囲を狭めるよう求める可能性もある。

消費者物価の上昇圧力と、連邦高裁のトランプ関税への違法判断を受けた対米通商交渉。政府は自動車・部品産業の対米輸出減速も見据えてか、8月27日、デジタル産業の海外展開の促進策を議論する関係閣僚会議を首相官邸で開催した。漫画やゲームなどコンテンツ産業の支援策を盛り込んだ政策パッケージを策定する方針だ。

同会議では、バンダイナムコホールディングス、ソニー・ミュージックエンタテインメントなどの経営陣が、政府による予算措置の拡充や現地でのビジネス支援、海賊版対策の強化の必要性を訴えた。

七夕は一般的に7月7日だが、旧暦を基にした「伝統的な七夕」は8月29日だった。「織り姫と彦星」のように、トランプ政権と見合えなくても、コンテンツには追い風が吹こう。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）