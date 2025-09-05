SNSではすでに多くのファンを掴んでいる、映像制作ユニット「こねこフィルム」。知らないという人もまだ多いだろうが、《映画やドラマの現場で経験を積んだ精鋭クリエイターたちが結集し、新たな価値を生み出すプロフェッショナル集団》（公式サイトから）で、2023年6月からSNSで作品を毎週公開。SNSの総フォロワー数は現在410万人を超えているという。

「まさにSNSが生み出した人気者たち。インスタのフォロワー数だけでも62.9万人いますからね。これまで400以上のショートドラマを投稿。作品によって異なりますが、1本のドラマは1分30秒から5分程度。クスッと笑えるものも多く、通勤の電車の中でもサクッと見られて程よく気分転換できるのがいいんでしょうね」（エンタメ誌編集者）

こねこフィルムがバズるきっかけとなったのは「年齢確認」シリーズだ。このシリーズはSNSでトータル2億回以上再生されている。

50代とおぼしき女性が、コンビニで酒を買おうとしたところ、店員から年齢確認を求められる。「バカにしてんでしょ」と女性は怒るが、店員は彼女のことをなぜか17歳だと信じていて、その将来を案じて懸命に女性を諭す。それを聞いた女性には変化が……といったあらすじだ。女性を演じたのが女優の赤間麻里子（55＝写真左）、コンビニ店員を半田周平（同右）が演じている。

こねこフィルムの投稿をよくチェックしているという芸能ライターのエリザベス松本氏は「こねこフィルムの顔ともいえる赤間さんは、仲代達也さん率いる無名塾の出身。入塾したのが1989年で、98年まで在籍。その後もドラマや映画と出演数は多い。ですが、年齢確認がバズってからというもの、GP帯のドラマで印象的な役を演じることが多くなりました。今期でいえば『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）の第3話のサインを求めるホテルの女将といえば『あっ！』と思う視聴者も多いかも」と話す。

24年放送の杉咲花（27）主演の「アンメット ある脳外科医の日記」（カンテレ・フジテレビ系）の第10話にもゲスト出演、同じく24年放送の神木隆之介（32）主演のTBS系日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」では、杉咲演じる朝子の母・梅子を演じていた。

「同じく『年齢確認』で人気者となった半田さんも負けてはいない。『誘拐の日』（テレ朝系）では永尾柚乃ちゃん演じる凛の父親の守役、『仮面ライダーガヴ』（同）では井上役で共にレギュラー出演。また『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）の第1〜3話で医師役、『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（テレ朝系）の第4話にも出演とまさに“バブル状態”です。ネット上では《堺雅人さんに似てる》なんて話題になっていますね」（ドラマ制作会社スタッフ）

前出のエリザベス松本氏は「私の推しはワイルドな風貌が魅力的な梅田誠弘さん。梅田さんも『しあわせな結婚』にディレクター役で出演中で、こねこフィルムメンバーのGP帯ドラマへの出演は当分途切れそうにないですね。こねこフィルムのヒットでひとつ心配があるといえば、5分程度のショートドラマに視聴者が慣れすぎて、1時間ドラマを視聴しきれないなんて人が増えてこないかということでしょうか」と笑う。

赤間、半田、梅田に続く新たな人気者は誕生するのか。こねこフィルム、要チェックだ。

