作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。

【「時代に挑んだ男」加納典明】（39）ライバル2人、荒木経惟の写真は「私小説」、篠山紀信は「映像的」

◇ ◇ ◇



増田「購入したその50台くらいの車っていうのはカード払いですか、それとも現金払いだったんですか」

加納「現金。カード。いろいろだね」

増田「ATMを使ったこともないとか芸能人なんかでときどきいますけど？」

加納「俺もないね。ない」

増田「やっぱり相当に稼がれたんですね」

加納「今もATMは使えない。ATMは知らない。関わりたくない。そういうこと」

増田「すごいな……。雑誌全盛時代ですからね。篠山紀信さんとアラーキーさんもそれくらい稼いでたんでしょうね」

加納「だろうね」

増田「3人とも使いたい分だけ誰かがおろしてきて、キャッシュで使って」

加納「あとカードね」

増田「他の人たちが年金で暮らしてる年齢で、億単位の金と女性と。これもでも希望なんですよね。みんな夢みたいのはあるでしょうけど、みんながみんな実現できるわけじゃなくて、広いマーケットに自己表現ができるクリエイターでかつ成功者となると200万人に1人、500万人に1人の世界になってきます」

加納「そうかもね」

増田「愛人が何人もいて遊んでいるというオーナー企業の社長とかいるでしょうけど、相手が全員女優とかモデルとかの有名人でっていう人は、今の時代ではなかなかいないですよね」

加納「俺はごく健康な所作をしてたということでしかないから」

増田「普通は誰もそんなことをできずに仕事を引退します」

加納「でもね、あの仕事は半端じゃなくきつい世界だったから」

増田「そこでトップを取ってたわけです。その写真における加納さんの哲学とか、芸術に対する考え方、写真に対する考え方みたいなものを篠山紀信さんと激論を交わしたり、とかはなかったんですか」

「お篠は俺の写真に対するコンプレックスがあったと思う」

加納「一切なかった。展覧会の終わった時とか、会って話することはあったけど。お互い作品に感じたり感じさせたりとか、そういうことも含めて口には出さなかったな」

増田「『お篠』とか呼んでたのは別にってプライベートの付き合いがあったからではなく」

加納「ないね」

増田「作品を見て互いに感じ合うだけですか」

加納「お篠は俺の写真に対してのコンプレックスがあったと思う。だからジレンマはあったんじゃないかな。『おまえいいよな』とは言わないわけ」

増田「プライドがあるわけですね。プライドというのはコンプレックスの裏返しですが」

加納「そうだな。俺としては『おまえ、もっと楽になれよ』と言いたくはあった。やっぱり彼は篠山紀信という輪郭を持つわけだ。だからこそ不自由してる部分があいつにはあったと思う」

増田「聞いていると、漫画界における手塚治虫先生と梶原一騎先生の関係みたいですね」

加納「誰が？」

増田「篠山紀信さんが手塚先生で典明さんが梶原先生みたいに見えます。手塚先生ももちろん天才ですが、梶原先生が『巨人の星』とか『タイガーマスク』とかで売れているとき、理由がさっぱりわからなかったそうです。だから『巨人の星』を読みながら編集者たちに『この作品のどこが面白いのか誰か教えてくれ！』って怒鳴りちらしたという」

加納「そうなんだ」

増田「梶原先生が描く大リーグボール養成ギプスとか、手塚先生には意味がわからなかったと思いますよ。それを梶原先生は素で描けた」

加納「へえ。それはわかる気がする」

（第41回につづく=火・木曜掲載）

▽かのう・てんめい:1942年、愛知県生まれ。19歳で上京し、広告写真家・杵島隆氏に師事する。その後、フリーの写真家として広告を中心に活躍。69年に開催した個展「FUCK」で一躍脚光を浴びる。グラビア撮影では過激ヌードの巨匠として名を馳せる一方、タレント活動やムツゴロウ王国への移住など写真家の枠を超えたパフォーマンスでも話題に。日宣美賞、APA賞、朝日広告賞、毎日広告賞など受賞多数。

▽ますだ・としなり:1965年、愛知県生まれ。小説家。北海道大学中退。中日新聞社時代の2006年「シャトゥーン ヒグマの森」でこのミステリーがすごい！大賞優秀賞を受賞してデビュー。12年「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」で大宅壮一賞と新潮ドキュメント賞をダブル受賞。3月に上梓した「警察官の心臓」（講談社）が発売中。現在、拓殖大学客員教授。