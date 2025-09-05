女優イ・ミンジョンが思わぬ批判を受け、釈明した。

イ・ミンジョンは9月4日、自身のSNSに「ここは教会ではなく、数百年前に教会だった壁をそのまま残してホテルのイベント会場兼レストランとして使われている場所です。私はキリスト教徒でカトリック信者ではありませんが、祭壇に上って写真を撮ったことで不快な思いをさせてしまったとしたら申し訳ありません。今後はもっと注意を払って確認するようにします」と書き込んだ。

現在、イ・ミンジョンは夫で俳優のイ・ビョンホン主演映画『どうしようもない』がベネチア国際映画祭のコンペティション部門に出品されたことを受け、夫に同行してベネチアを訪れている。

イ・ミンジョンはSNSに女優ソン・イェジンが撮影したとみられる写真を公開したが、その写真がネットユーザーから批判を浴びた。写真には、イ・ミンジョンが教会の祭壇前を背景に、十字架のイエス像の前で高級バッグを手にポーズを取る姿が写っていたためだ。

国内外のインターネット上では「神聖な場所でブランドバッグの写真を撮るなんて」「なぜイエスを背景にするのか」「無礼だ」といった厳しい反応があった。一方で「誰にでも失敗はある」「信者でなければ気づかなかった可能性もある」と擁護する声もあった。

ただ、実際に写真が撮影されたのは教会ではなくホテルのレストランだった。イ・ミンジョンは場所や状況を説明した上で、カトリック信者ではないが祭壇に上って写真を撮ったことが不快感を与えたのなら申し訳ないと謝った。