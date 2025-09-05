アトレ取手では、茨城県内から18ほどの酒蔵が取手に集結し、様々な茨城の地酒に出会える『SAKE MEETING 2025秋』を2025年10月4日(土)に開催。

アトレ取手『SAKE MEETING 2025秋』

所在地 ：茨城県取手市中央町2-5

営業時間：平日／10:00〜21:00 土日祝／0:00〜20:00

※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。

アトレ取手では、茨城県内から18ほどの酒蔵が取手に集結し、様々な茨城の地酒に出会える『SAKE MEETING 2025秋』を2025年10月4日(土)に開催します。

アトレ取手4F『たいけん美じゅつ場VIVA』内で、茨城全域から集結した18ほどの酒蔵から、おすすめのお酒を選んで、飲み比べが出来る『SAKE MEETING』を開催します。

当日は酒蔵によるマイクパフォーマンスも楽しめます☆

おつまみなど持込OKです。

事前予約制ですので、お申し込みが必要となります。

【開催日】 2025年10月4日(土)

【時間】 1部 11:00〜13:15(受付：10:30〜12:15)

2部 13:45〜16:00(受付：13:15〜15:00)

※事前予約制となります。

【参加費】 入場券(オリジナルおちょこ)と引換コイン(5枚500円)セット 1,000円

【流れ】 (1)受付にてオリジナルおちょこ(入場券)と引換コインを購入

(2)お好きな蔵元で日本酒を選び、コインと交換

※1杯／コイン1枚〜

(3)オリジナルおちょこに日本酒が提供されます。

(4)引換コインは追加購入できます。

【定員】 各部650名※事前予約制

【場所】 アトレ取手4Fたいけん美じゅつ場(VIVA)

【主催】 アトレ取手

【開催協力】 取手市、JR東日本、東京藝術大学

キリンビール取手工場、中村酒店

■たいけん美じゅつ場VIVA概要

取手市、東京藝術大学、JR東日本首都圏本部、株式会社アトレが連携し、取手の特徴のひとつであるアートによってまちの新しい魅力づくりに取り組むことをめざし、「たいけん美じゅつ場」は誕生しました。

産官学連携によって多様なニーズを満たすプログラムを展開しています。

【営業時間】 平日10:00〜21:00 土日祝：10:00〜20:00

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 18ほどの酒蔵が取手に集結！アトレ取手『SAKE MEETING 2025秋』 appeared first on Dtimes.