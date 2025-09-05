えなこ、写真集“転売”問題に言及「定価以上で買ってほしくない」「転売品には手を出さずに待って」
人気コスプレイヤーのえなこが、5日までに自身のインスタグラムを更新。自身が全面プロデュースした写真集『エピローグ』の完売を受け、ファンに向けてメッセージを発信した。
【写真】衝撃！「着てますか？」水着ショットを公開したえなこ
えなこは「写真集『エピローグ』発売したので、タイトルのこととか中身のこだわりとか…私が全面プロデュースした写真集だからこそたくさんお話ししたいのですが、完売してしまってまだ『欲しい！』と思ってくれている方の手に届いていないので中身のお話はみんなに届くのを待ってからたくさんしようと思います」と記した。
また、発売直後から話題を集めた同作はすでに入手困難な状態となっているが、その背景には転売があるとし、「定価以上のお金を払わせてまで、写真集を買ってほしいとは思っていません」ときっぱり。「どうか転売品には手を出さずに待っていただけると嬉しいです」注意を呼びかけた。
あわせて「予約受付しているところを見つけたらストーリーや公式LINEでお知らせするので」と伝えている。
同時に、プールサイドでバスタオルに包まるカットも公開。夏らしい開放感のなか、素顔の魅力が感じられるショットにファンからは「えなこちゃんかわいい」といった反響が寄せられている。
【写真】衝撃！「着てますか？」水着ショットを公開したえなこ
えなこは「写真集『エピローグ』発売したので、タイトルのこととか中身のこだわりとか…私が全面プロデュースした写真集だからこそたくさんお話ししたいのですが、完売してしまってまだ『欲しい！』と思ってくれている方の手に届いていないので中身のお話はみんなに届くのを待ってからたくさんしようと思います」と記した。
あわせて「予約受付しているところを見つけたらストーリーや公式LINEでお知らせするので」と伝えている。
同時に、プールサイドでバスタオルに包まるカットも公開。夏らしい開放感のなか、素顔の魅力が感じられるショットにファンからは「えなこちゃんかわいい」といった反響が寄せられている。